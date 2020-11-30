أمينة الطاير: اليوم الوطني مناسبة عزيزة على قلوب أبناء الوطن

المصدر: دبي - البيان

قالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة، بمناسبة اليوم الوطني الـ49: «ونحن نقترب لخمسينية إماراتنا الحبيبة، نفتخر بالاحتفال بذكرى اليوم الوطني، في الثاني من ديسمبر من كل عام في يوم غرس الاتحاد تخليداً لهذه الذكرى العزيزة على نفوس أبناء هذا الوطن الغالي».

ولفتت إلى أن الاحتفال بذكرى الثاني من ديسمبر يمثل عرفان وتقدير شعب الإمارات العريق لجهود وإرادة الآباء المؤسسين، لدولتنا الغالية في قيام الاتحاد، اتحاد العزة والشموخ والتحدي. وأضافت: «50 عاماً نقترب، والاتحاد الإماراتي يزداد شموخاً وعزة، بفضل الله سبحانه وتعالى، وإخلاص ووفاء المؤسسين، والقيادة الرشيدة لإمارات المحبة والتآخي والتعايش».

وتابعت: «يبقى الثاني من ديسمبر، تاريخ ميلاد محفوراً في الأعماق، سجل الزمن فيه قصة حب عنوانها حب وولاء وانتماء لوطن العزة والكرامة، وأضحى الاتحاد، النموذج الأمثل للتكاتف والتعاضد والتعاون والوحدة، والقيم السياسية، والاجتماعية، والوطنية، والإنسانية الرفيعة، 49 عاماً والمسيرة لا زالت، وسوف تبقى المرجعية العالمية للتلاحم الوطني والتآزر الأقوى عبر الأزمنة».

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