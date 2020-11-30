«صحة دبي» تربط المستشفيات الحكومية والخاصة بـ«نابض»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس، أحد أهم مشروعاتها الرقمية والذكية، وهو مشروع نابض الذي يستهدف ربط مستشفيات الهيئة وجميع المستشفيات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة والعالم، بما يوحد التقارير الطبية للمرضى وفق أعلى درجات الخصوصية والدقة والسرعة.

ولدى إطلاق المشروع بحضور عدد كبير من المسؤولين والمختصين، قال معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي: «إن المشروع الرائد يأتي ضمن التزام الهيئة وحرصها الشديد على التحول الذكي بخدماتها ومنظومتها الصحية، التي تخدم الناس وتحقق التنافسية العالمية لدبي في المجال الصحي».

وأكد أن ما يشهده القطاع الصحي في دبي من طفرات وتحولات وما يحققه من ريادة عالمية، إنما هو نتاج الرعاية الكريمة والشاملة التي يحظى بها القطاع من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والدعم اللامحدود والمتواصل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي.

وأضاف: «إن المشروع يتوافق في أنظمته الحديثة وأهدافه مع توجهات حكومة دبي، وتطلعات الإمارة في أن تكون هي الرائدة بمنشآتها وخدماتها الطبية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز