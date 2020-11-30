بلدية الشارقة تعلن عن مجانية المواقف العامة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن مجانية المواقف العامة في مدينة الشارقة ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 3/12/2020 بمناسبة عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ49، على أن يستأنف العمل بها يوم السبت 5/12/2020، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم، طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي تم إخضاعها استجابة لرغبة عدد كبير من مستخدمي المواقف العامة في مدينة الشارقة وفي إطار حرص البلدية على توفير أكبر قدر ممكن من المواقف الشاغرة في المناطق الحيوية، حيث يتم التعرف والاستدلال على هذه المواقف من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء التي توضح أن المنطقة خاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز