وزارة الاقتصاد: مناسبة وطنية غالية على قلب كل إماراتي

المصدر: أبوظبي - وام

قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن يوم الشهيد هو مناسبة وطنية غالية على قلب كل إماراتي، وكل محب لدولة الإمارات، فهو إحياء لمعاني التضحية من أجل الوطن، وإجلال للدماء الطاهرة التي سكبت في سبيل رفعته، وتعبير عن الدعم لأسر وذوي الشهداء والوقوف إلى جانبهم والعرفان لفضلهم وصبرهم وإخلاصهم.

وأضاف معاليه: «قبل 49 عاماً من اليوم، سقط أول شهيد إماراتي وهو يؤدي واجب الدفاع عن هذه الأرض الطيبة والذود عن رايتها ورمز عزتها وكرامتها، وتلته مع مرور السنوات قافلة الشهداء الأبرار الذين سطروا أروع معاني البطولة والتضحية فداءً للوطن وشعبه وحفاظاً على منجزاته، وكانوا مثالاً يحتذى في نصرة الحقّ والدفاع عن المظلوم وتحقيق السلام ونشر الاستقرار، سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها، وفي كافة الميادين العسكرية والإنسانية والمدنية والحضارية».

كرامة

من جانبه قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «نستحضر في يوم الشهيد أسمى معاني التضحية وحب الوطن التي قدمها شهداء الإمارات الأبطال، وهو مناسبة للتعبير عن إجلالنا لتلك الدماء الزكية التي قدمها شهداؤنا الأبرار للدفاع عن الوطن وإعلاء رايته ورفعة شعبه وحفظ سيادته وكرامته ومكتسباته ونصر الحق».

وأضاف معاليه: «قدم شهداؤنا الأبرار نماذج مشرفة في التضحية من أجل الوطن، ونحن نؤكد في هذه المناسبة اقتداءنا بمعاني العطاء السامية التي قدموها، عبر تجديد العزم والعزيمة على الالتفاف خلف قيادتنا الرشيدة والعمل والتفاني من أجل دولتنا الحبيبة والارتقاء بها في مختلف الميادين التنموية وإعلاء رايتها وتعزيز مكانتها بين أفضل دول العالم».

وتوجه معاليه بأسمى التحية والتقدير لأسر الشهداء، مؤكداً أنهم ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والعطاء والإخلاص للوطن.

من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «نقف في يوم الشهيد وقفة فخر واعتزاز لنعبّر عن أسمى معاني الإجلال والإكبار لدماء شهداء دولة الإمارات».

وأضاف: «قدّم شهداؤنا الأبرار أرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة دولة الإمارات، وبذلوا دماءهم الزكية فداءً لوطننا العظيم وحماية أرضه وشعبه وصون كرامته والحفاظ على مكتسباته ونصرة الحق ونشر السلام».

وقال: «نعبر في هذا اليوم عن اعتزازنا بما قدمته أسر شهدائنا الأبطال من غال ونفيس من أجل رفعة دولتنا الحبيبة». وتوجه معالي الزيودي في هذه المناسبة بأزكى التحية للقوات المسلحة بدولة الإمارات، والتمنيات لهم بالسلامة والنصر في كافة مساعيهم البطولية المشرّفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز