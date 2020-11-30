وزراء: ملحمة وطنية تعبّر عن صلابة وأمن واستقرار الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام، البيان

أكد وزراء أن يوم الشهيد مناسبة لتذكر المبادئ الوطنية والإنسانية التي غرسها في ربوع هذا الوطن، المغفور له، الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي تعلمنا منه مبادئ الوطنية، وقيم حب الوطن والدفاع عن مصالحه، وهي المبادئ والقيم التي يسير على نهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشددوا على أن احتفالنا بيومِ الشهيد مناسبة طيبة تعمق في نفوسِنا حب الوطن والولاءَ له والتفانيَ في حمايتِه ونعتز فيه بحكمة قادة هذا الوطن وحرصِهم الكبير على تحقيقِ أهدافه، فهو احتفال بعظمة هذا الشعب وما نَحظَى به مِن ارتباط قوي ووثيق بين الشعبِ والقيادة في تظاهرة رائعة تعبر عن صلابة وأمن واستقرار الإمارات، والولاء الصادق لكل ما تمثله هذه الدولة الرائدة من قوة ووحدة وعزة وتقدم.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش إن حرصنا جميعاً على الاحتفاء بيوم الشهيد الذي يمثّل ملحمة وطنية تجمع أطراف المجتمع الإماراتي وكل فئاته، والوقوف دقيقة صمت والدعاء المخلص ورفع علم الدولة بجميع جهاتها ووزاراتها وهيئاتها، لتكريم شهداء الوطن وأبطاله، الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداءً لترابه ومكتسباته، يعد تعبيراً رمزياً عن اعتزازنا بما قدمه شهداؤنا الأبرار، وتأكيداً على قدرتنا على مواجهة كل التحديات التي لا تزيدنا إلا قوة وإصراراً، وإن مشاركة كل فئات المجتمع الإماراتي من المواطنين والمقيمين في الاحتفاء بهذه المناسبة هو تعبير عن تلاحم المجتمع وتعايشه، وتوحده خلف قيادتنا الرشيدة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ الإمارات ويرحم شهداءها.

وأشار معاليه - في كلمة له بمناسبة «يوم الشهيد» - إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد يضع الجميع أمام مسؤولياتهم في الحفاظ على كل المكتسبات التي بذل الشهداء في سبيلها حياتهم ليظل ما قدموه صفحة ناصعة في تاريخ الوطن والإنسانية، مؤكداً أن الوقوف احتراماً لذكراهم وتكريماً لأدوارهم الوطنية الرائعة، إنما هو تأكيد لمواقف راسخة من أجل حماية الأرض، وتحقيق للعزة والكرامة، كما أنه إعلان بأن دماء الشهداء لا تضيع بل هي الحافز للسعي الدؤوب نحو المستقبل، الذي نتطلع إليه في الوطن الذي يعزز التسامح والتعايش ويدعم السلام في كل مكان، لكنه سلام تحميه قوة أبنائه وتفتديه أرواحهم.

وقال: «إننا في يوم الشهيد نترحم على شهدائنا الأبرار الذين هم المثالِ والقدوة في البطولة والتضحية، فهم أغلى وأنبل الرجال، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يُسكنهم جنات النعيم وأن يرحمهم برحمته الواسعة».

وقال معاليه: «إن الاحتفالَ بيوم الشهيد يعزّز قدراتنا ويمدنا بطاقات إيجابية تَدفَعنا للحِفاظِ على ما بذله الشهداء في سبيل الدفاع عن أرضها وكرامتها وما قدموه بأرواحهم الزكية من صفحة ناصعة في تاريخ بلادهم وأمتهم».

وأكد: «إننا نحيي بكل احترام وإجلال، أرواح شهدائنا الأبرار ونذكر بكل فخر واعتزاز تضحياتهم، في سبيل حماية الحرية والكرامة، وواجبنا أن نكمل المسيرة، على هدي ما يمثلونه من نموذج وطني رائع ورائد، لتبقى الإمارات الحبيبة، بفضل الله، وبفضل التلاحم القوي، بين القيادة والشعب، دولة تقدم ورخاء وسلام واستقرار».

تجسيد

وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد أن شهداء الإمارات ضربوا المَثل الأعلى في حب الوطن وإعلاء رايته.

وقال معاليه إن الشهداء جسدوا أبهى صور الانتماء والولاء والانتصار لنداء الواجب والذود عن الحقّ.

وقال معاليه: في هذا اليوم المجيد من أيام وطننا، نستحضر بكلّ اعتزاز بطولات شهدائنا البواسل الذين ضحّوا بأرواحهم ووهبوا حياتهم فداءً للأرض، وحماية لسيادته، مُجسّدين أبهى صور الانتماء والولاء، والانتصار لنداء الواجب والذود عن الحقّ، رافعين أسمى آيات العرفان والامتنان لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لتوجيهه الكريم بتخصيص الثلاثين من نوفمبر من كل عام، يوماً للشهيد، تذكيراً برموز الوفاء الذين ضربوا المَثل الأعلى في حب الوطن وإعلاء رايته.

وشدد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عزيزة للوقوف بإجلال من أجل تضحيات نخبة من أعز وأوفى وأنبل أبناء الإمارات البواسل الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية في ساحات الواجب للذود عن الوطن، وستظل بطولاتهم خالدة في الذاكرة ليرتقي الوطن بهم في ميادين العزة والفخر، كما يجسد يوم الشهيد تعبيراً عن اعتزاز القيادة الرشيدة بشهدائنا الأبرار، وتأكيداً على أن الوطن لا ينسى تضحيات أبطاله، الذين يشكلون نموذجاً مشرّفاً للأجيال القادمة في الحفاظ على رفعة الإمارات في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة.

وأشار العويس إلى أن شعب الإمارات يلتف حول قيادته الرشيدة لمواصلة مسيرة الإنجاز والبناء، وصون تضحيات الشهداء وإيلائها ما يليق بها من تقدير ومكانة سامية، ورعاية أسر الشهداء، في تعبير خلّاق عن مشاعر الاعتزاز في هذه المرحلة التاريخية الفارقة التي تتجسد فيها مشاهد التلاحم الوطني.

تخليد

كما أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، مناسبة وطنية تخلّد ذكرى شهداء الإمارات البواسل، الذين لبّوا نداء الوطن والواجب ببطولاتهم وتضحياتهم التي خلّدها التاريخ، فبطولات شهداء الإمارات الذين سطّروا نماذج مشرّفة في الإقدام والصبر والتضحية، محل فخر واعتزاز عند القيادة الرشيدة وجميع أبناء الإمارات.

وأكد أنه من خلال هذا اليوم نجدد التأكيد على التفافنا حول قيادتنا الرشيدة وقواتنا المسلحة، ونجدد العهد والولاء بمواصلة العمل بجد واجتهاد لرفعة وطننا الغالي، ومواصلة المسير نحو المزيد من الريادة العالمية في شتى المجالات.

ازدهار

وذكر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أن يوم الشهيد ذكرى وطنية لنا جميعاً بالغة الأثر في نفوس وعقول من يعيشون على هذه الأرض الطيبة كافة مواطنين ومقيمين.

وقال معاليه: «يعلو شأن الأمم والأوطان بهمم أبنائها وما يبذلونه من جهد وتضحية لإعلاء رايتها وبناء نهضتها وتطورها وازدهارها.. ويمثل يوم الشهيد لنا جميعاً ذكرى وطنية بالغة الأثر في نفوس وعقول من يعيشون على هذه الأرض الطيبة كافة مواطنين ومقيمين.. ذكرى تؤكد القيمة العظيمة التي قدمها شهداء وطننا الحبيب للحفاظ عليه وحمايته».

وأضاف إنها ذكرى تعيد للأذهان مقولة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، «إن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن» هذه المقولة الغالية تؤكد أن بناء الأوطان ورسم ازدهارها ومستقبلها يعتمد على قدرة واجتهاد أبنائها على العمل بإخلاص وتفانٍ، وبذل النفس والدم ليحيا ويزدهر الوطن.

بدوره أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن تاريخ الثلاثين من نوفمبر سيظل محفوراً في ذاكرة الوطن بكل فخر واعتزاز.

وقال معاليه بمناسبة «يوم الشهيد»: «نوجه في هذا اليوم تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا البواسل الذين ضحوا بحياتهم في سبيل حماية الوطن وصون منجزاته ومكتسباته والذود عنه بكل شجاعة وفخر»، مؤكداً أننا لن ننسى قصص الوفاء والنُبل التي سطرها شهداؤنا الأبرار ضاربين أروع الأمثلة في العطاء والتضحية لإعلاء شأن الوطن.

وأضاف: «في هذا اليوم، يلتف شعب الإمارات حول قيادته الرشيدة في وقفة تلاحم وتعاضد، لنستلهم القيم النبيلة التي تجسدها تضحيات شهدائنا في سبيل الحق والكرامة والمجد، كما نوجه تحية تقدير إلى أسر وذوي شهداء الإمارات الذين سيبقون خالدين في ذاكرة الوطــــــــن».

تعظيم

وقال معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل إن «يوم الشهيد» هو اليوم الذي نقف فيه إجلالاً وتعظيماً لمن قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن الغالي، وجسدوا أنبل معاني البذل والفداء لوطننا.

وقال معاليه إن الإمارات ستخلّد دائماً ذكراهم بحروف من نور في سجلات التاريخ لما قدموه من تضحيات بدمائهم وأرواحهم الغالية في سبيل الوطن الغالي وقيادته الرشيدة.

وأضاف البادي إن أبناء الإمارات وهم يعربون عن فخرهم واعتزازهم بشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن الوطن وكرامته، فإنهم يجددون العهد والتقدير للقيادة الرشيدة التي تبادر دائماً على رعاية ودعم أبناء الشهداء وأسرهم ولا تتوانى عن توفير الحياة الكريمة لأبنائها من أسر الشهداء.

رسالة

كما أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أن شهداء الوطن أصحاب رسالة ومبدأ وقيم إنسانية أصيلة اختاروا لأنفسهم أرفع الدرجات فنالوا الشهادة.

وقال معاليه: «رحم الله شهداءنا الأبرار.. قدمتم دروساً في التضحية والإباء وخلدتم أسماءكم في صفحات المجد والعلا.. كنتم حصن الوطن المنيع.. سنظل نفخر ببطولاتكم وذويكم وصنائعكم في ميادين الواجب».

مسؤولية

وتكلمت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب أن دولة الإمارات وهي تحتفي بذكرى شهدائهـا.. إنما تؤكد أن عروبتها وإنسانيتها جزء أصيل من عمقـها ومُكوّن رئيس من هويتـها، ومن واجباتهـا والتـزامهـا الأخلاقي، ومسؤولية عظيمة محفوفة دائماً بالبذل والتضحيـة، تلكَ القيّم والمبادئ الإنسانية التي وُهبت في سبيلها أعظم التضحيات من أغلى الأبناء لا نملك تجاهها سوى أن نكون أوفياء لها متمسكين بها.. وأوفيـاء لذكرى شهداء الوطن وتضحياتهم في ميادين الواجب الإنساني.

وأضافت نورة الكعبي: «اليوم، ونحن نستحضر بطولاتهم ونحتفي برمزية تضحياتهم، نشعــر بكل الاعتزاز والامتنان لتلك الأرواح الزكية التي أبرّت بقسمها وصدقت في عهودهـا.. ستبقى قيمهم القوة التي تجعلنا أكثر تصميماً على مواصلة رسالتهم وإنجـاز المهمة وإتمام الرسالة بكل عزم، والحفاظ على مكتسبات ومكانة ودور الإمارات بكل عزة ومنعـة».

وجدان

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين إن شهداء الإمارات هم أحياء خالدون في الوجدان يتصدرون قائمة المجد والعزة والكرامة وسيخلّد التاريخ بطولاتهم.

وأضاف إن إحياء ذكرى الشهداء في «يوم الشهيد» يعبر عن مدى فخر واعتزاز دولة الإمارات قيادة وشعباً بكوكبة شهداء الوطن الذين لم يغيبوا يوماً عنا بعطائهم وتضحياتهم التي بذلوها من أجل رفعة الوطن وحماية مقدراته لتبقى إمارات العطاء والخير والتسامح والقوة شامخة دائماً في ظل قيادتنا الرشيدة.

وأكد أن شهداء الإمارات أثبتوا في مختلف ميادين القتال أنهم رجال أشداء أدوا مهامهم باقتدار وكفاءة شهد لها القاصي والداني، حيث سطّروا أسمى معاني البطولة والتضحية في استجابتهم لنداء الواجب.

تلاحم

وقالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع إن يوم الشهيد مناسبة استثنائية تعزّز التماسك والتلاحم المجتمعي والوطني في إطار الاعتزاز ببطولات أبناء الوطن وتمجيد التضحيات والمواقف النبيلة والمشرّفة وتأكيد الولاء والانتماء لقيادتنا ولما يقدمه جنودنا وأبطالنا البواسل.

وأضافت معاليها - في كلمة بمناسبة يوم الشهيد - أن 30 نوفمبر من كل عام، تاريخ يظهر لكل أسرة وفرد في المجتمع كيف يكون العطاء بأغلى وأبلغ معانيه.

وقالت معالي حصة بوحميد إن الشهداء هم أكرم الخلق وواجبهم علينا أسمى أمانة نتحملها من أجل الوطن ومستقبل أبنائه وهؤلاء الأبطال قدموا دروساً كثيرة وكبيرة في معنى الوطنية ومبدأ الفداء دفاعاً عن الحق وهو ما يجب التذكير به دائماً ليبقى الشهيد حياً ومؤثّراً ومحفّزاً إيجابياً في نفوس أبناء الوطن من الشباب والفتيات والأطفال وكبار المواطنين والأسرة بجميع أفرادها.

وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة: إن يوم الشهيد اليوم الذي نستذكر فيه بطولات وتضحيات شهداء الوطن، هؤلاء الأبطال الذين سطّروا في صفحات التاريخ ملحمة الولاء لوطنهم الإمارات، ضحوا بأرواحهم من أجل عز ورفعة بلادهم.. مؤكدة أن البطولات الحقيقية لا تعرف الموت لأنها تبقى حية وخالدة في ذاكرة الوطن وأبنائه.

وقالت في كلمة لها بمناسبة يوم الشهيد: «هنيئاً لشهداء الوطن جنات النعيم، وهنيئاً لنا حب أبنائنا لوطنهم، افتدوه بأرواحهم وضربوا لنا مثالاً في التضحية والعطاء، لأن الوطن أغلى ما نملك، به نحيا وبه نرتقي وعلى أرضه نعيش بالكرامة».

تكريم

وتحدثت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة لتكريم أروع صور العطاء للوطن، والاحتفاء بقيم الولاء والانتماء التي يمثلها شهداء دولة الإمارات، الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً.

وقالت سارة الأميري في تصريح بمناسبة يوم الشهيد، إن أرواح شهدائنا ستظل رموزاً مضيئة في تاريخ الوطن، وقصص فخر نستلهم منها أسمى معاني الانتماء للوطن والولاء لقيادته، وستبقى تضحياتهم حاضرة مع كل عطاء يقدمه أبناء الإمارات لحماية الوطن والدفاع عن مكتسباته.

فخر

قال معالي سهيل المزروعي إن يوم الشهيد يتفاخر به أبناء الإمارات، حيث بذل شهداؤنا دماءهم الزكية من أجل رفعة بلادنا الحبيبة وحماية ترابها ومصالحها من المعتدين وكارهي السلام والأمن والحياة الكريمة، حتى أصبح شهداء الإمارات، مصدراً للفخر والعزة والكرامة، ونموذجاً للتضحية والفداء في سبيل الوطن، وإلهاماً لجيل المستقبل من حيث التفاني والتضحية من أجل شموخ الوطن والحفاظ على أمنه وسلامه وإنجازاته.

وأضاف: نستذكر في يوم الشهيد تضحيات أبطالنا الشهداء الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة خدمة للوطن ودفاعاً عن مكتسباته وحماية لنا جميعاً، وقد كرّست القيادة الرشيدة الجهود لتقدير تضحيات شهدائنا الأبرار والعناية بأسرهم وأبنائهم ومتابعة شؤونهم.

حاضرون في ذاكرتنا

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن شهداء الإمارات حاضرون في نفوسنا وذاكرتنا دائماً، وأن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستحضر فيها بطولاتهم في الدفاع عن الوطن ومكتسباته وإنجازاته، وهي تعبير عن تقدير قيادة وشعب الإمارات لتضحيات الشهداء وعطاء ذويهم الذي سيظل حاضراً في ذاكرة الوطن، ومصدر إلهام لأبناء الإمارات، لمتابعة مسيرة العطاء للإمارات ومجتمعها.

وقالت عهود الرومي في تصريح بمناسبة يوم الشهيد، إن شهداء الإمارات يمثّلون قيم المجتمع الأصيلة، ونماذج مشرّفة في البذل والعطاء والوفاء للوطن، نقتدي بها ونستمد منها الإرادة والعزم لتعزيز مكتسباتنا الوطنية، ليبقى علم الإمارات شامخاً خفاقاً في جميع الميادين.

أسمى مشاعر الاعتزاز

قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، إنه في يوم الشهيد يتجسد التلاحم الوطني في أبهى صورة، وتتآلف قلوبنا لنقف خلف قيادتنا الرشيدة في التعبير عن أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات شهداء الوطن الأبرار في ميادين العزة والكرامة، وتضحياتهم وبذلهم الغالي والنفيس من أجل تلبية نداء الواجب للوطن، للحفاظ على علو رايته ومكانته بين الأمم. وتابعت معاليها: يوم الشهيد مناسبة وطنية ترسّخ حب الوطن والاستعداد للتضحية في سبيله في نفوسنا، وفيها نقف جميعاً إجلالاً وتقديراً لهذه النماذج المشرفة.

ازدهار نحو المستقبل

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي أن يوم الشهيد نقف فيه إجلالاً أمام تضحيات شهدائنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الوطن ووحدة أراضيه من أجل ترسيخ استقرار الأمة واستمرار مسيرتها المزدهرة نحو المستقبل.

وقالت معاليها إن شهداء الإمارات فخر للأجيال وستبقى تضحياتهم في ذاكرة الأمة وقلوب كل أبناء الوطن واليوم هو فرصة لنا لنغرس أسمى قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الأجيال القادمة ونحثهم على البذل والعطاء في كل ميادين الشرف.

دروس للأجيال القادمة

أكد معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة أن يوم الشهيد يأتي تخليداً ووفاء وعرفاناً منا بتضحيات الشهداء الأبطال «حماة الوطن»، في ميادين الشرف الذين لم يترددوا أبداً في بذل دمائهم الطاهرة فداء لوطنهم، ودفاعاً عنه، وولاء لقيادته الرشيدة، كي تظل راية الوطن عالية خفاقة.وقال معاليه: «لقد سطر شهداؤنا الأبرار دروساً رائعة لكافة الأجيال القادمة، يتعلمون من خلالها المعاني النبيلة الصادقة على أن حب الوطن والولاء له، كان وسيبقى خالداً ومتجذراً».

مثال حي في ذاكرتنا

قال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إن القصص المشرّفة التي سطّرها شهداء الإمارات دفاعاً عن كرامة الوطن، تشكل مصدر فخر واعتزاز وإلهام لشبابنا، وعنواناً لقيم الشجاعة والعطاء، ومثالاً حياً في ذاكرتنا للتضحية في خدمة الوطن والدفاع عن مكتسباته. وأضاف: «علمتنا قيادتنا أن نفتخر بتضحيات أبطالنا الذي ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن مستقبلنا وحماية لإنجازاتنا، وفي يوم الشهي» نتوجه بأسمى آيات التقدير لعائلات شهداء الإمارات».

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