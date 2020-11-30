عبد الله القاسمي: التضحية لأجل الوطن هي الأغلى

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن التضحية لأجل الوطن هي أسمى التضحيات وأغلاها. وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد: إننا في هذا اليوم نستذكر مآثر وتضحيات رجال الوطن المخلصين من القوات المسلحة والقطاعات العسكرية والشرطية الذين سطروا أروع الأمثلة في الشجاعة والإقدام.

وفيما يلي نص كلمة سموه: إن يوم الشهيد هو يوم وطني نعبر فيه عن فخرنا واعتزازنا بتضحيات جنودنا البواسل .إن التضحية لأجل الوطن هي أسمى التضحيات وأغلاها، وفي يوم الشهيد نستذكر مآثر وتضحيات رجال الوطن المخلصين من القوات المسلحة والقطاعات العسكرية والشرطية الذين سطروا أروع الأمثلة في الشجاعة .

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