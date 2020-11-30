راشد النعيمي: الإمارات تفخر بأبنائها المخلصين

المصدر: (عجمان - وام)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً تفخر بأبنائها المخلصين الذين مضوا لدرب الخلود دفاعاً عن تراب بلادهم فكانوا للاتحاد حصنه المتين ودرعه العتيد وما أن ناداهم حتى لبوا النداء مقدمين أرواحهم الطاهرة وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي - في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد -: إن دولتنا لا تنسى أبناءها فقيادتنا الرشيدة وبتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اعتمدت يوم 30 من شهر نوفمبر من كل عام ليكون يوماً للشهيد تكريماً لجنود الوطن الأوفياء وعرفاناً بالجميل لتضحياتهم التي ستبقى خالدة ومشرقة في كتب التاريخ».

وأضاف أن ذوي الشهداء هم أمانة ورعايتهم واجب ومسؤولية وعليهم أن يفخروا أبد الدهر بعطاء الشهداء.

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