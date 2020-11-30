عمار النعيمي: سطروا بدمائهم أسمى معاني التضحية والفداء

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن شهداء الإمارات الأبرار سطروا بدمائهم أسمى معاني وقيم الولاء والانتماء، والتضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن وكرامة الأمة، وبذلوا الغالي والنفيس من أجل مستقبله.

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد: إننا في هذا اليوم نجدد فخرنا واعتزازنا بتضحيات أبناء قواتنا المسلحة البواسل الذين استشهدوا دفاعاً عن حمى الوطن والذود عنه وصون أمنه واستقراره والحفاظ على مكتسباته.

وفيما يلي نص كلمة سموه: بكل مشاعر الفخر والاعتزاز نحتفل اليوم بذكرى غالية وعزيزة علينا، وملحمة إماراتية فريدة وهي «يوم الشهيد»، الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام وذلك بتوجيه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة، وهو يوم للوطن وصفحة ناصعة في تاريخ أمتنا.

إن أبناء الإمارات على مرّ التاريخ وتعاقب الأجيال سطروا بدمائهم أسمى معاني وقيم الولاء والانتماء، والتضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن وكرامة الأمة، وبذلوا الغالي والنفيس من أجل مستقبله، مستلهمين رؤية ونهج القائد الخالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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