سعيد بن محمد: يوم الشهيد مناسبة تشعرنا بالاعتزاز

المصدر: (العين - وام)

أكد الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان أن يوم الشهيد مناسبة تشعرنا بالفخر والاعتزاز بأبناء الإمارات الأوفياء الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن أمن وسيادة وطننا الغالي ونصرة للأشقاء والأصدقاء وإغاثة للمتضررين في مشارق الأرض ومغاربها.

وقال في كلمة له بهذه المناسبة: «إن الاحتفال بهذا اليوم العظيم يؤكد مكانة الشهداء في قلب قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والحرص على مؤازرة أسرهم وتلمس احتياجاتهم وهو ما يعكس العلاقة المتينة بين أبناء الوطن وقيادته».

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