سلطان بن خليفة: مناسبة نستذكر فيها تضحيات شهدائنا الأبرار

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة: «أن «يوم الشهيد» مناسبة وطنية نستذكر فيها قيادة وشعباً عطاء وتضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم ودماءهم الغالية من أجل الوطن ورفعته وعلو شأنه بين الدول مسطرين ببطولاتهم أروع أمثلة الفداء وسوف يبقون رمزاً للوطنية وفخراً يعتز به كل مواطن ومواطنة على أرضنا الحبيبة».

وقال سموه: «إن قيم التضحية تمثل إرثاً أصيلاً استمده الوطن من الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واقتفاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فغدت دولة الإمارات العربية المتحدة برسالتها السامية وسياستها الحكيمة ومواقفها البطولية منبراً للفخر بقيم الولاء والانتماء والإخلاص للوطن وهي الصفات والخصال الأصيلة المغروسة في نفوس أبناء الإمارات».

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