محمد بن خليفة: يوم الشهيد يجسّد معاني الوفاء وحب الوطن

المصدر: (أبوظبي - وام )

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «إن يوم الشهيد، هو يوم الشموخ والعزة، ومناسبة وطنية تعبّر فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، عن تقديرها لعطاءات وتضحيات شهدائها الأبطال، وتعكس معاني الوفاء وحب الوطن، وأن بطولات الشهداء البواسل الأبطال، الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحفاظ على رفعة وأمن وكرامة الإمارات، ستبقى خالدة في كتب التاريخ، وباقية في ذاكرة الوطن، وحاضرة في قلوب وعقول أبنائه».

وقال سموه في تصريح بمناسبة يوم الشهيد: «إن أبناء الإمارات ضحوا بأغلى ما يملكه الإنسان، ولم يبخلوا بأرواحهم داخل الوطن وخارجه، وفي الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة، من أجل إحقاق الحق، فقدموا دماءهم من أجل حماية وطنهم وأهلهم، واستشهدوا ليعيش غيرهم بسلام وأمان واطمئنان، ولكي تظل الإمارات، بقيادة الوالد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قوية بوحدتها، عظيمة بشعبها، فخورة بقيمها، ووفية للمبادئ التي ضحى شهداؤنا من أجلها ».

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