لطيفة بنت محمد: نفخر بشجاعة رجالنا الأبرار

المصدر: دبي - البيان

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، أن تضحيات شهداء الوطن باقية في ذاكرتنا وقلوبنا، فهم من لبوا نداء الواجب، وضحوا بأرواحهم لأجل أمن وأمان أبناء وطنهم. وقالت سموها في كلمة لها بمناسبة يوم الشهيد: «لن ننسى شهداءنا الأبطال الذين لبوا نداء الواجب، وضحوا بأرواحهم من أجل أمننا وأماننا.

تضحياتهم باقية في ذاكرتنا وقلوبنا، ونقف اليوم إجلالاً لأرواحهم الطاهرة عرفاناً وامتناناً لكل ما قدموه لهذا الوطن الغالي». وأضافت سموها: «في هذا اليوم وكل يوم نفخر بشجاعة رجالنا الأبرار وبطولاتهم التي ستبقى خالدة في وجداننا، مثالاً رائعاً لمعنى العطاء والوفاء في حب الوطن».

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