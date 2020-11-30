طحنون بن محمد: لن ننسى تضحيات الشهداء في سبيل الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

قال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الـ 30 من نوفمبر من كل عام بذكرى «يوم الشهيد» والذي يعتبره أبناء الإمارات احتفالاً بقيم التضحية والفداء والحب والولاء للوطن وقيادته التي قدمت الغالي والنفيس لتبقى الإمارات عنواناً للأمن والسلام والإنسانية.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد إنه منذ قيام الاتحاد عام 1971 شرعت دولة الإمارات في بذل جهود عظيمة من أجل نصرة الحق وإعانة الأشقاء والأصدقاء من الكوارث الإنسانية، وقدمت أثمن وأغلى ما تملكه وهو أرواح أبنائها الأبرار، ونالت الإمارات وأبنائها التقدير والاعتزاز من دول وشعوب العالم في نصرة الحق وإغاثة المستضعفين.

وقال سموه: إن شعب وقيادة دولة الإمارات لم ولن ينسى التضحيات التي قدمها شهداؤنا الأبرار بل سنستمر بالاحتفاء بشجاعتهم وبسالتهم وعزيمتهم التي لا تقهر وستستمر الأجيال القادمة من أبناء الوطن بالاعتزاز والفخر والامتنان بما قدمه هؤلاء البواسل من تضحيات في سبيل الوطن والقيم الإنسانية، كما أن هذه التضحيات ستظل نموذجاً لتعزيز قيم العطاء والتضحية في سبيل رفعة هذا الوطن الغالي لدى الأجيال القادمة وإلهاماً لهم في الذود عنه ويساهموا مع إخوانهم في جميع الميادين في رفع راية الوطن عالية خفاقة.

وأضاف: إننا في هذا اليوم نستذكر المواقف الوطنية النبيلة لأسر الشهداء الذين قدموا أروع الأمثلة في الثبات والصبر والاعتزاز بما قدمه أبناؤهم الأبرار من تضحيات في سبيل الوطن، كما أنهم أثبتوا للعالم أجمع قوة وحصانة هذا الوطن .

واختتم سموه كلمته بهذه المناسبة قائلاً: تحية إجلال لأرواح أبنائنا الشهداء وتحية تقدير واعتزاز لأمهات شهدائنا وآبائهم وذويهم، وتحية فخر بالمواقف الوطنية التي عبّر عنها المواطنون والمقيمون ودعمهم ومساندتهم لذوي الشهداء وتحية شكر وامتنان لأبطال قواتنا المسلحة .

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