خالد بن زايد: قدموا أغلى ما يمتلكون لأداء واجبهم الوطني

المصدر: (أبوظبي - وام)

قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في يوم الشهيد الذي تُعلي فيه دولتنا العظيمة من قيم الفداء والبطولة، نرفع تحية تكريم وإجلال لشهدائنا الذين قدموا أغلى ما يمتلكون وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية.

وقال سموه في تصريح بمناسبة يوم الشهيد نحن نفخر بالشهداء، وندعو المولى عز وجل أن يسكنهم الجنات العلا، ويلهم أهلهم وشعب الإمارات الصبر والسلوان، وأن يُمتع قائدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بموفور الصحة والعافية، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.

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