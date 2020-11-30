موزة بنت مبارك: يوم الشهيد خالد في نفوسنا

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «المباركة» أن يوم الشهيد سيظل يوماً خالداً في نفوسنا كافة وستظل تضحيات الشهداء الإبرار نبراساً تهتدي به الأجيال.

وأضافت في تصريح بمناسبة يوم الشهيد إنه في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث التلاحم المجتمعي و«البيت متوحد» هناك تلوح دائماً صورة ساطعة لتضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الزكية دفاعاً عن الوطن وإعلاء لرايته وانتصاراً للحق وصوناً للقيم وترسيخاً للاستقرار والنماء ونشراً للسلام في ربوع المنطقة والعالم.

وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك: إن احتفاء الوطن بيوم الشهيد هو مناسبة عزيزة على قلوبنا كافة نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز ما قدمه شهداء الوطن الأبرار من تضحيات على مر التاريخ وهنا فإن من واجبنا في مؤسسات التنشئة المجتمعية من المدرسة والأسرة وغيرهما أن نسلط الضوء على هذه التضحيات وغرسها في نفوس النشء من الأجيال القادمة فالوطن غالٍ علينا جميعاً نفتديه بأرواحنا ونلتف حول قيادته الرشيدة معززين الولاء والانتماء رافعين راية العلم خفاقة في القلوب والأفئدة وفي عنان السماء تحمل في رمزيتها أسمى معاني الخير والسلام.. إن واجبنا أن يتعرف النشء على تلك التضحيات بصورة دقيقة وأن يستوعب كل منهم تلك المبادئ الوطنية العظيمة التي ترسم طريقاً مشرقاً لكلٍ منهم .

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