محمد الشرقي: نبراس للحق ومنارة تضيء طريق الأجيال

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن أرواح شهدائنا البواسل قناديل مضيئة في تاريخ الوطن، وأن دولة الإمارات تستذكر في هذا اليوم بطولات أبنائها الجسام، حين بذلوا الغالي والنفيس لرفع راية الوطن عالياً، وقدموا أرواحهم في سبيله.

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد: إن شهداء وطننا الغالي هم ذاكرته وذكرياته وهم فخره وسدّه المنيع ورمز قوته ومنعته.

وفيما يلي نص كلمة سموه:

إن «يوم الشهيد» مناسبة وطنية سنوية، تكرّم شهداء الوطن وتستذكر بطولاتهم وتضحياتهم وإخلاصهم وولائهم لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، فهم نبراس للحق ومنارة تضيء طريق الأجيال المتعاقبة نحو المستقبل المشرق.

إن تخصيص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الثلاثين من نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد، إنما يأتي تعبيراً عن الاعتزاز بتضحيات شهدائنا وما يمثلونه من قيم الشجاعة .

وفي هذا اليوم العظيم تستذكر دولة الإمارات بطولات أبنائها الجسام، حين بذلوا الغالي والنفيس لرفع راية الوطن عالياً، وقدموا أرواحهم في سبيله، في صورة تعكس قيم البذل والعطاء وتؤكد عمق التلاحم والترابط الذي يجمع ما بين القيادة وشعبها الوفي، ولتبقى هذه المناسبة الغالية حافزاً لكل إماراتي وإماراتية على بذل مزيد من العمل والجهد والعطاء.

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