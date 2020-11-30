راشد بن سعود: سطروا ملاحم بطولية في ساحات العز

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أن شهداء الإمارات الأبرار سطروا ملاحم بطولية في ساحات العز والكرامة.

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد: إن شهداء الوطن ضحوا بأرواحهم لحماية أمنه واستقراره وصيانة المنجزات الوطنية.

وفيما يلي نص كلمة سموه:

في يوم الشهيد نستذكر بكل فخر واعتزاز وإكبار شهداء الوطن الأبرار الذين سطروا تاريخاً خالداً لدولة الإمارات عنوانه الولاء والانتماء الحقيقي للوطن والتضحية في سبيله من خلال الملاحم البطولية التي سطروها في ساحات العز والكرامة لحماية أمنه واستقراره وصيانة المنجزات الوطنية وفق التوجيهات السامية لقيادتنا الرشيدة، واستطاع أبناء الإمارات البواسل أن يدمروا قوى الشر والعدوان التي كانت تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وفي الإطار الإنساني ساهم أبناء الوطن في دعم الأشقاء في الظروف الطبيعية والقهرية وفقاً لتوجيهات القيادة.

واليوم ونحن نستذكر بطولات أبناء قواتنا المسلحة الباسلة وتضحياتهم نقف وقفة إجلال وتقدير لشهداء الوطن الأوفياء متضرعين لله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه مع الصديقين والشهداء وأن يحفظ أسرهم الكريمة.

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