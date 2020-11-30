حمدان بن زايد: شهداؤنا قدموا الغالي من أجل وطن السلام

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن تخصيص الـ 30 من نوفمبر من كل عام، يوماً للشهيد، يعد لمسة وفاء لشهداء الوطن، فهم شهداء الإنسانية وفخر البلاد، حيث قدموا الغالي والنفيس من أجل وطن السلام والتآخي والمحبة، ووهبوا أرواحهم لعلو راية الإمارات خفاقة بدمائهم الطاهرة والزكية.

وقال سموه، في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن»، بمناسبة يوم الشهيد: «نشعر بالفخر والاعتزاز لشهداء الوطن، الذين دونوا التاريخ ببطولاتهم وتضحياتهم على صفحات مشرقة، والتي تجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم والإخلاص، وتلبية لنداء الوطن في جميع الظروف، لتبقى راية دولتنا مرفوعة عالية ».

أبطالنا البواسل

وأضاف سموه: «إن يوم الشهيد هو يوم الاحتفال بأبطال الوطن البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم الزكية، من أجل إعلاء كلمة الحق، والدفاع عن الشرعية، وسطروا أروع الأمثلة في تلبية نداء الحق والواجب، وعلينا جميعاً أن نستذكر بطولاتهم، ونرويها لأجيالنا، حتى يكونوا على العهد دائماً، مستعدين للتضحية بأرواحهم، من أجل رفعة شأنه، والدفاع عن ترابه».

وقال سموه: «في هذه المناسبة، لا ننسى أمهات شهداء الإمارات الأبرار، اللاتي ربين أولادهن على حب الوطن والإخلاص لترابه، ولقيادته، فسطروا ملاحم البطولة والتضحية في ميادين العز والفخر، مشيراً سموه إلى أن تضحيات أمهات الشهداء، ستبقى خالدة في سجلات العز والكرامة لدولة الإمارات، يتشارك فيها الجميع لرفع راية الدولة عالية خفاقة».

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