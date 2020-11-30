سيف بن زايد: الشهداء فخر الأمم لأنهم يمثلون معاني التضحية

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الشهداء، هم فخر الأمم، بما يمثلونه من أسمى معاني التضحية والوفاء، والإمارات تستذكر في يوم الشهيد تضحيات من بذلوا دماءهم وأرواحهم، لتقف كل عامٍ تقديراً ووفاءً ودعاءً، لهؤلاء الشهداء البررة من أبنائها الكرام، الذين لبوا نداء الوطن في ميادين الحق والواجب، فارتقوا خالدين في عليين بإذن الله، وحاضرين في وجدان الأجيال وذاكرتهم.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة «يوم الشهيد»: «إن يوم الشهيد، يومٌ وطني، تعبّر فيه الإمارات قيادةً وشعباً، عن إجلالها لتضحيات هذه الكوكبة من أبنائها، الغائبين بأجسادهم والحاضرين في نفوسنا دوماً، فهم قدوةٌ للأجيال في البذل والتضحية والانتماء لأرض الإمارات الغالية».

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