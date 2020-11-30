هزاع بن زايد: يوم الوفاء للدماء الطاهرة والقلوب الصافية النقية

المصدر: (أبوظبي - وام )

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «إن يوم الشهيد، هو يوم الوفاء للدماء الطاهرة، والقلوب الصافية النقية، نقف بخشوع وتوقير وإجلال، أمام ملحمة البطولة التي سطرتها قامات شهدائنا الشامخة في سبيل عزة الوطن ورفعته، ودفاعاً عن كرامته، وتحقيقاً لرسالته الإنسانية الخالدة، ووقوفاً مع الأشقاء، وإحقاقاً للحق ونصرة للعدل والعدالة».

وقال سموه : «هذا هو العهد الدائم والوعد القاطع، بأن تظل سيرة شهدائنا العطرة نبراساً يهدينا دوماً إلى طريق الخير والحق ».

وقال: «في هذا اليوم المجيد نحيي فيه ذكرى شهدائنا الأبرار، فإننا نستلهم كعهدنا دوماً جليل أعمالهم، وعظيم تضحياتهم، مستذكرين تلك الوجوه السمحة الطيبة، والنفوس الباسلة الشجاعة، والأرواح السامية النبيلة، التي تخرجت في مدرسة الوطن».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز