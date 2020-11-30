طحنون بن زايد: شهداء الوطن سطّروا صفحات مضيئة من العز والفخر

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني «أن شهداء الوطن الأبرار سطّروا صفحات مضيئة من العز والفخر والمجد وقدموا تضحيات عظيمة نظرت لها القيادة الرشيدة وشعب الإمارات نظرة إجلال وإكبار دفاعاً عن الوطن لتبقى رايته خفاقة شامخة».

وقال سموه : «نستذكر في هذا اليوم تضحيات وبطولات أبناء الإمارات البررة الذين بذلوا أغلى ما لديهم وقدموا الغالي والنفيس في سبيل عزة ورفعة هذا الوطن المعطاء ، وسقوا بدمائهم الزكية شجر أمنه واستقراره ».

وأضاف «يحل يوم الشهيد ونحن نمر بعاصفة صحية هبت على العالم كله وقطفت أرواح الملايين ممثلة في أزمة «كوفيد 19»، وسينقشع غبار هذه الأزمة قريباً لتبقى تضحيات أبناء وبنات الإمارات وساماً على صدر تاريخ الوطن المشرق ».

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