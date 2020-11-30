«أبـوظبي للتنمية» يمول مشروعاً للإسكان في ألبانيا بـ257 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي - وام)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قدم صندوق أبوظبي للتنمية منحة لجمهورية ألبانيا قدرها 257 مليون درهم تم تخصيصها من قبل حكومة دولة الإمارات لتمويل تطوير أكثر من 2000 وحدة سكنية في مقاطعة دوريس الألبانية، وذلك كجزء من جهود إعادة التطوير المدني والبنى التحتية لواحد من أهم المراكز الاقتصادية الرائدة في البلاد التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء سلسلة من الزلازل التي ضربت البلاد أخيراً.

ووقع المذكرة الخاصة بالمنحة التي قدمها الصندوق، محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأربين أحمد تاج، وزير الدولة لشؤون إعادة الإعمار في ألبانيا، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

وأكد محمد السويدي «أن المساهمة في تمويل هذا المشروع الحيوي يعكس النهج والقيم الأساسية لصندوق أبوظبي للتنمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الدعم ومساعدة الشعوب لتحقيق أهدافها التنموية».

وأضاف: «تشكل المنحة التي تأتي بتوجيه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خطوة ليست بجديدة على الإمارات قيادةً وشعباً، واستكمالاً لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اللَّه ثراه».

وأوضح: «سيسهم المشروع الذي سيتم تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، في توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الألبانية بما يحقق لهم الاستقرار والحياة الكريمة، كما سيعمل المشروع على تحقيق الخطة التنموية التي وضعتها الحكومة الألبانية للدفع بمسيرة النمو الاقتصادي للبلاد».

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