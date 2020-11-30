افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مرعى الشمال

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس في مدينة الذيد المرحلة الأولى من مشروع مرعى الشمال.

وبعد إزاحة سموه للستار عن اللوح التذكاري استمع لشرح تفصيلي حول المرعى من خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان القائم بأعمال رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، الذي أشار إلى أن المرعى هو الأكبر في إمارة الشارقة، حيث تبلغ مساحته 11 كيلومتراً مربعاً، وقد تم تخصيص 80 عزبة تلبية لاحتياجات مربي الماشية وموزعة بالتساوي بين منطقتي زبيدة وسهيلة إحداهما يقع في شمال شرق المرعى والأخرى في الجنوب الغربي منه، مستعرضاً نماذج للعزب وما تحتويه من مخازن للأعلاف ومظلات وحظائر للمواشي.

وقد أمر صاحب السمو حاكم الشارقة بتوسعة مساحة العزب لتصبح مساحتها ما يقارب من 1800 متر مربع بدلاً من 900 متر مربع، وذلك دعماً من سموه لمربي المواشي حتى يتمكنوا من توفير الرعاية اللازمة والمناسبة لمواشيهم. كما اعتمد سموه الهوية البصرية لمراعي الشارقة، والتي تكونت من حلقة خضراء بداخلة كثبان رملية تعتليها نبتة الثمام.

وتجول بعدها سموه ضمن محيط المرحلة المنجزة من مشروع مرعى الشمال متعرفاً على أهم النباتات التي تم زراعتها في المرعى، حيث ضمت (الثمام والمرخ والطلح والقرض والسمر والقضيم واندو راب والغاف والسدر والتمر الهندي والتلبدي) بالإضافة إلى زراعة كمية كبيرة من بذور الحشائش والأعشاب، وتفقد سموه كذلك خلال جولته مخازن الأعلاف ومختبرات النباتات ونماذج من العزب القائمة.

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