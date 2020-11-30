أعضاء في «تنفيذي دبي»: ستظل راية الإمارات خفاقة بفضل تضحيات جنودنا البواسل

دبي - وام، البيان

أكد أعضاء في المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقدم نموذجاً مشرفاً في بذل الغالي والنفيس من أجل الذود عن تراب الوطن، وستظل راية الإمارات خفاقة عالياً بفضل تضحيات جنودنا البواسل الذين يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه.

وقالوا في تصريحات بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف 30 من نوفمبر إن الإمارات حكومة وشعباً تستذكر من كانوا الحصن المنيع والحارس الأمين والحامي اليقظ لمكتسبات الوطن ومنجزاته ومقدراته، مؤكدين أن صرحهم صرح واحة الكرامة الذي يضم أسماءهم يروي للعالم حكاية الرجال الأبطال الأشداء المُخلصين لوطنهم وقيادتهم.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: «أُحيي في ذكرى «يوم الشهيد» الذي يصادف الثلاثين من شهر نوفمبر من كل عام، أرواح أبطالنا الميامين من جنود الإمارات البواسل، الذين سطروا بدمائهم أروع الأمثلة في الإقدام والدفاع عن الوطن ومكتسباته ونصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونصرة الأشقاء المظلومين وحمايتهم، أولئك الأبطال الذين بذلوا أغلى ما عندهم من أجل رفعة الوطن والذود عنه بإقدام، وشجاعة، وقدموا أرواحهم في سبيله».

ذاكرة

وذكر الفريق ضاحي خلفان في كلمة له أن تضحيات الشهداء الأبرار بأرواحهم الغالية ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن، ووجدان أبناء الإمارات إلى أبد الآبدين، وستبقى مآثرهم نبراساً لمن يأتي خلفهم، ومبعث فخر لذويهم، فهنيئاً لأمهات الشهداء اللواتي أنجبن أبطالاً قدموا دماءهم وأرواحهم فداءً لوطنهم، ويبقى «يوم الشهيد»، يوماً نفتخر به جميعاً، ونستذكر فيه بطولات رجاله وتضحياتهم، وإخلاصهم، وولائهم لوطنهم وقيادتهم الرشيدة.

وتحدث معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية تعبر فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، عن فخرها وتقديرها واعتزازها بعطاء وتضحيات شهدائها الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الغالية من أجل رفعة ومكانة الوطن وعلو شأنه بين الأمم، وفي هذه المناسبة نؤكد عاماً بعد عام وجيلاً بعد جيل أننا لن ننسى شجاعة وإخلاص وتفاني أبناء الوطن المُخلصين في ساحات العز والفخر.

وأضاف معاليه أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص تاريخ الـ 30 نوفمبر من كل عام ليكون يوماً للشهيد يعكس مدى تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار، ومدى حرصها على تكريمهم في أعلى المستويات الرسمية، والاحتفاء بذكراهم سنوياً، ولأن يكون هذا اليوم الوطني يوم فخر، يحمل أسمى معاني المجد والبطولة والوفاء والولاء والانتماء للأرض والقيادة، ومناسبة نُذكر فيها الأجيال القادمة بدور الشهداء في خدمة الوطن وإعلاء كلمته.

وأكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن يوم الشهيد هي مناسبة للاحتفاء بشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء واجباتهم تجاه الوطن، ونستذكر فيه القيم النبيلة والتضحية وحب الوطن والولاء للقيادة الرشيدة.

وأضاف، شهداؤنا الذين ارتقت أرواحهم لبارئها، وستبقى شاهداً على روح الفداء، وهي مصدر فخر واعتزاز لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، سطروا بتضحياتهم صفحات من البطولات في الذود عن أرض الوطن والدفاع عن مكتسباته، ووحدة وتماسك أمتنا العربية والإسلامية ضد كل من يتربص بها.

إجلال

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: في «يوم الشهيد» نقف إجلالاً واحتراماً لتضحيات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة الذين جسدوا أسمى معاني الولاء والانتماء والإيثار والتضحية وأنبل أمثلة العطاء، حيث جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية في الميادين العسكرية والإنسانية بكل شجاعة وبسالة في سبيل رفعة الوطن وإعلاء رايته وصون مكتسباته ونصرة الحق وحماية الأمن والسلام.

وتابع: «نفتخر بالمواقف النبيلة والتاريخية للقيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذين هبوا للدفاع عن الحق، ومساعدة الأشقاء، ونصرة المستغيث، وتحقيق السلام، تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي».

تفانٍ

من جانبه أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام ‏لإمارة دبي، أنه في الثلاثين من ديسمبر، نستذكر تضحيات شهداء الإمارات الأبرار الذين افتدوا الوطن بأرواحهم وبدمائهم الطاهرة، وجادوا بأسمى معاني التفاني والإخلاص ووهبوا أنفسهم للدفاع عن الوطن والذود عنه وحفظ كرامته، فصاروا مبعثاً للفخر والاعتزاز لكل مواطن إماراتي ورمزاً للشجاعة والتفاني والإخلاص للأجيال من بعدهم، ستظل أرواح الشهداء حاضرة في نفوسنا وراسخة في ذاكرة الوطن وومضة تلوح في سماء الإمارات، فأضحت مآثرهم تغمرنا في كل إنجاز وفي كل محفل وفي كل مستقبل مشرق لدولتنا الحبيبة ولأبناء هذا الوطن، حفظ الله قادتنا وأولياء أمورنا وأدام على وطننا الأمن والاستقرار والنماء.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تغمرنا مشاعر الفخر والاعتزاز اليوم ونحن نحيي ذكرى شهدائنا الأبرار الذين قدموا أروع الأمثلة في البذل والفداء والتضحية في سبيل الذود عن الوطن والدفاع عن الحق وإعلاء راية العدل. وفي يوم الشهيد، نثمّن بطولات أبناء الإمارات الذين أثبتوا بأنهم أوفياء لإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي علّمنا بأنّ الدفاع عن الاتحاد «فرض مقدّس»، مقدمين الغالي والنفيس في سبيل صون عزة ورفعة دولتنا. ونتوجّه بالشكر والتقدير والعرفان لذوي شهدائنا الذين صنعوا رجالاً عاهدوا فصدقوا وكانوا أوفياء للوطن الغالي وقيادته الحكيمة.

وقال سلطان بطي بن مجرن المدير العام – دائرة الأراضي والأملاك في دبي: المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، ليوم الشهيد، يعني تخليداً لثلة من رجالات الوطن الذي ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها، ليس فقط من خلال تنظيم المراسم والفعاليات المتنوعة، بل لتكريس حب الوطن، والإلهام لنا لبذل كل التضحيات، كل في موقعه، سواء كان موظفاً أو جندياً أو طالب علم أو ما عدا ذلك.

جود

وتحدث اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن الجود بالنفس هو أعلى درجات التفاني والإخلاص للوطن بذل لا يضاهيه في المكانة بذل، وعطاء لا يقدر في القيمة بثمن، وليس هناك ما هو أعظم من أن يجود الإنسان بنفسه من أجل تحقيق حلم وطنه في الرفاهية والتقدم والاستقرار، مضيفاً أن قرار قيادتنا الرشيدة حفظها الله بجعل الثلاثين من نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد جاء تجسيداً لاعتزاز هذه القيادة بشهداء الوطن، واستذكار بطولات أبنائها البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس في رفعته والذود عنه بإقدام وشجاعة، وتخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحياتهم الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية.

دفاع

وتحدث طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي: يأتي «يوم الشهيد» لنُحيي في قلوبنا ذكرى شهدائنا الأبرار الذين لبوا النداء بالدفاع عن الحق والشرعية، واحتفاء بالشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها، وإننا في هذا اليوم نستذكر بطولات أبنائنا البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس في رفعة الوطن.

كما أكد الدكتور لؤي بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن يوم الشهيد سيظل يوماً خالداً في ذاكرة الوطن، يجسد معه تضحيات أبنائه الذين قدموا مثالاً رفيعاً للعطاء، ونموذجاً فريداً للإيثار، وتعبيراً صادقاً عن حب الوطن.

وأشار بالهول إلى أن هذه المناسبة الوطنية تشكل مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، لأنها ترتبط بالذود عن مبادئ الوطن الراسخة، وقيمه النبيلة التي غرسها الآباء المؤسسون، وقام على حمايتها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

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