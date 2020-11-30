اقتصاديون:بطولات الشهداء خالدة في التاريخ

المصدر: متابعة – القسم الاقتصادي

أكد مسؤولون ومديرون عامون واقتصاديون في الدولة أن يوم الشهيد مناسبة وطنية تعكس معاني التضحية وحب الوطن، وأن بطولات الشهداء ستبقى خالدة في التاريخ وباقية في ذاكرة الوطن وحاضرة في قلوب وعقول أبنائه، فالشهداء نبراس للأجيال ومعين للوطنية ووقود للتقدم، وأن شهداء الإمارات مصدر فخرنا واعتزازنا ومن تضحياتهم نستمد العزم والقوة والإرادة، فقد سطروا في التاريخ صفحات خلدت ولاءهم وانتماءهم وحبهم لوطنهم.

مؤكدين أننا نقف اليوم بإجلالٍ وإكبار أمام تضحيات بواسل القوات المسلّحة، مجدّدين عهدنا على الوفاء لدمائهم الزكية التي ستضيء درب الأجيال القادمة، وهي تخط صفحات جديدة من الإنجازات الحضارية التي تضاف إلى مسيرتنا المشرّفة والمتواصلة في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيـس مجلس الوزراء حاكــم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تخليد التضحيات

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: يوم الشهيد مُناسبة وطنية لتخليد تضحيات شهداء الإمارات الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أراضيه، وفي كل عام نتذكرهم بولائهم وعطائهم السامي الذي فاق الحدود، كونهم قدموا أروع البطولات لتظل راية الإمارات عالية خفاقة.

وقال خليفة سهيل الزفين الرئيس التنفيذي - مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: يوم الشهيد مناسبة تدعونا لاستذكار شهدائنا الأبطال الذي جادوا بحياتهم بشجاعة وبسالة من أجل وطنهم، ليعيش أبناؤه بسلام وطمأنينة.

وأكد حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن يوم الشهيد مناسبة تتجسد فيها أسمى معاني وقيم التضحية والبذل والعطاء، حيث يقف فيها جميع أبناء الإمارات احتراماً وتقديراً لأبطال الوطن الأوفياء، الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل الحفاظ على عزة الوطن وكرامته.

خالدون

وقال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن شهداء الوطن سيظلون خالدين في وجداننا بتضحياتهم في سبيل الوطن التي سجلها التاريخ بأحرف من ذهب.وقال سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة: إن تضحيات أبطال القوات المسلحة من أبناء الإمارات ستظل قصة فخر تروى وتؤرخ لأسمى المعاني لحب الوطن والكرامة والشجاعة والدفاع عن الوطن والذود عن ترابه.

وقال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي – مجموعة وصل لإدارة الأصول: في يوم الشهيد نستذكر أولئك الذين قدموا أسمى ما يملكون، تكريماً لشجاعتهم في ميادين الواجب.

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