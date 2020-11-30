مسؤولون في دبي: شهداء الإمارات منارات مضيئة في تاريخ دولتنا

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون في دبي أن شهداء الإمارات كانوا وسيظلون رموزاً ومنارات مضيئة في تاريخ دولتنا الحبيبة لمعاني حب الوطن والتضحية من أجله، لذا فإن تخليد ذكراهم أقل ما يمكن أن نقدمه لهم.

وأكدت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، إن يوم الشهيد مناسبة للتعبير عن الوفاء والعرفان لشهداء الوطن الأبطال الذين نذروا أنفسهم في سبيل الوطن، مشيرة إلى أن الشهداء هم مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الإمارات وللأجيال القادمة. وقالت: «في يوم الشهيد نرفع تحية حب وسلام لشهداء الوطن البواسل، وصلوات زكية لأرواحهم الطاهرة التي قدموها رخيصة فداءً للوطن وعزته».

وقال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «نستذكر اليوم بكل فخر واعتزاز تضحيات شهداء الإمارات الذين قدموا أرواحهم الطاهرة وضحوا بدمائهم الغالية لإعلاء قيم الكرامة والعطاء والإنسانية، التي تجسد ما تعلمناه في مدرسة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه».

وتحدث أحمد بن مسحار الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات» بمناسبة «يوم الشهيد»: نستذكر اليوم بفخرٍ واعتزاز بطولات أبناء الإمارات الذين لبّوا نداء الواجب وقدّموا النفس والنفيس في سبيل إحقاق الحق وإعلاء راية العدل، مقدّمين أروع الأمثلة في البذل والتضحية والعطاء وهم يستمدون العزيمة من قيادتنا الحكيمة التي تمضي قدماً على نهج الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي علّمنا بأنّ «الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس، وأداء الخدمة العسكرية شرف».

كما صرح فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي» أنه في الثلاثين من نوفمبر من كل عام، تحتفي دولتنا بيوم الشهيد، تخليداً لذكرى شهدائنا البواسل الذين بذلوا أرواحهم في سبيل إعلاء قيم الحق ورفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته الحضارية التي تتواصل في ظل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة، ولا يسعنا في هذه المناسبة الغالية، سوى أن نقف إجلالاً وإكباراً لأرواح أبناء الإمارات الذين لبّوا نداء الواجب بشجاعةٍ.

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