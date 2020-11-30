خليفة بن طحنون يتسلم مجموعة الطوابع التذكارية لواحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

قال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي إن تضحيات شهداء الوطن وبطولاتهم في ميادين الشرف والواجب ستظل خالدة في وجدان الأمة حاضرة في ذاكرتها على مر الزمان.

وأضاف الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان خلال تسلمه أمس الإصدار الأول من الطوابع التذكارية لواحة الكرامة إن الشهداء الأبرار سيظلون مصدر إلهام للأجيال للدفاع عن الحق وقيم العدالة والسلام وحب الوطن، ومصدر فخر واعتزاز لما قدموه وبذلوه في سبيل الذود عن حياض الوطن ورفعته وكرامته.

وأشار إلى أن واحة الكرامة هي منصة وفاء إماراتية تجسد رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تخليد الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأدية واجبهم الوطني ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً، كما تبرز معاني التلاحم والتكاتف بين القيادة الرشيدة والمواطنين، مشيداً بدور شركة مجموعة بريد الإمارات لإصدار هذه المجموعة من الطوابع التذكارية.

وكان الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، قد تسلم اليوم، الإصدار الأول من الطوابع التذكارية لواحة الكرامة من عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات، وذلك احتفاء بذكرى يوم الشهيد وتخليداً لبطولات وتضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم في سبيل حماية الوطن. وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات: تخليداً لهذا الصرح الوطني واحتفاءً بذكرى يوم الشهيد، فإننا نفخر بإصدار مجموعة من الطوابع التذكارية لواحة الكرامة.

وتم إصدار 100 ألف طابع بأربعة تصاميم مختلفة، بالإضافة إلى 4000 بطاقة تذكارية، و1000 مغلف لليوم الأول للإصدار و500 بطاقة تذكارية لمغلف اليوم الأول، وتتوفّر للشراء على متجر بريد الإمارات الإلكتروني emiratespostshop.ae أو من مكاتب سعادة المتعاملين التابعة لبريد الإمارات في الدولة.

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