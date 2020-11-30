قادة شرطة: يوم فخر بأبطال بذلوا أرواحهم

المصدر: عجمان - البيان

أكد قادة شرطة أن يوم الشهيد هو يوم للوطن، يوم للفخر بأبطال بذلوا أرواحهم لنحيا بأمان، ويومُ لشحذ الهمم وتجديد العزم والوعد والوفاء لدولة الإمارات وقادتها، وفرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة والشعب.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، إنه منذ تأسيس دولة الإمارات تربى أشبالها على عشق الوطن وبذل الغالي والرخيص في سبيل إعلاء رايته، فكان اتحاد الإمارات السبع تحت قيادة واحدة خير مثالٍ على عمق الأخوة والتضحية والإخلاص لوطن أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه وطن الرفعة والأمن والأمان، وموطن السعادة لكل مواطن ومقيم على أرضه.

وأضاف - في تصريح بمناسبة يوم الشهيد - أن قادة دولة الإمارات غرسوا لدى أبناء الوطن قيم التضحية والوفاء، وحين استنجد شعب اليمن الشقيق بنخوتهم لبوا النداء وحملوا أرواحهم على أكفهم طاعةً لقادتهم ونصرة للمظلوم، فارتقى منهم شهداء ليكونوا نوراً يستضاء في دروب التضحية والفداء.

ولأنهم الأبطال فإن ذكراهم خالدة في قلب كل إماراتي. كما أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تفخر وتعتز بشهدائها البررة.. موضحاً أن تخصيص الـ «30» من شهر نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد يعبر عن تقدير قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للشهيد الذي وهب نفسه وروحه فداء لوطنه.

وأضاف في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: إننا نترحم على شهدائنا ونعتز بأهلهم وذويهم ونسأل المولى عز وجل أن تبقى دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً قوية ومنيعة تقدم للعالم كله دروساً في حب الوطن والتضحية من أجله مستندة لتاريخ عريق وبانية لمستقبل زاهر لخير أبنائها والبشرية جمعاء.

أيضاً قال اللواء محمد الكعبي، القـائـد العام لشرطـة الفجيرة، أن بطولات الشهداء من أبناء الإمارات محفورة في الذاكرة، حيث رسخوا في أذهاننا رمز البسالة والقوة وأثبتوا بالعزيمة والإصرار ملحمة حقيقية في تاريخ الأمة من أجل نصرة الحق في الوطن العربي والإسلامي واستقرار أمنه وأمانه، فشهداؤنا ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية دفاعاً عن حق الأمة العربية والإسلامية.

وتابع تتميز دولتنا بالنزاهة في نصرة الحق والدفاع عنه في شتى بقاع العالم، ودفعت في سبيل ذلك أغلى ما تملك من أرواح أبنائها، وذلك بهدف رد الظلم وتقديم يد العون للشعوب الشقيقة.

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