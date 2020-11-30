مسؤولون: شهداؤنا قيمة وطنية ورمز لغرس المؤسسين

المصدر: أبوظبي - وام، البيان

أكد مسؤولون أن شهداء الإمارات قيمة وطنية وإنسانية، ورمز لغرس الآباء المؤسسين، الذين رسخوا في نفوسنا حب الخير والعطاء والتضحية، من أجل أن يظلّ الوطن بيتاً مُوحداً، ولتبقى رايته عالية خفاقة.

وشددوا في تصريحات بمناسبة يوم الشهيد، أن أبناء الإمارات أثبتوا أنهم جنود أوفياء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، لا يثنيهم شيء عن القيام بواجبهم، وأن الشهادة هي أغلى ما يتمنونه في سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته والذود عنه، ونصرة الحق.

وأكدت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أن تضحيات شهداء الإمارات ستبقى محفورة في ذاكرة الوطن، وستتناقل الأجيال سيرهم العطرة على مر العصور.

وأكد أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، أن «يوم الشهيد»، مناسبة مجيدة، نستذكر خلالها معاني التضحية في سبيل رفعة الوطن، وتحصين سيادته والدفاع عن ترابه، ونكرم الأبطال الذين بذلوا على مدى التاريخ أرواحهم ودماءهم، ليظل الوطن آمناً مستقراً، وتبقى رايته عالية، ويحيا أبناؤه في فخر وأمان.

ملاحم

كما أكد حمد عبد الرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية غالية، تُخلّد بطولات أبناء الإمارات، وملاحم تاريخية، تبعث في نفوسنا الفخر والشموخ، لما قدّمه الشهداء من تضحيات، مثّلت أروع دروس الإخلاص والوفاء، ورسمت أبهى صور التضحية والفداء، من أجل رفعة الوطن، وصون سيادة الاتحاد وحماية الشعب.

كما أكد علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، أن تضحية الشهداء من أبناء الإمارات بدمائهم وأرواحهم، ستظل نبراساً يضيء الطريق للأجيال المقبلة من أبناء الإمارات، ونموذجاً للتضحية والعطاء بالغالي والنفيس، من أجل رفعة الوطن واستقراره.

هدية

وقال محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: «إن التضحية بالنفس والجود بالأرواح، هو أغلى هدية يقدمها الإنسان في سبيل وطنه ومجتمعه، وفي يوم الشهيد، نجدد العهد والولاء للوطن، ولقيادتنا الرشيدة، ولشهدائنا الأبرار بصون هذا الوطن، والمحافظة على ترابه ومكتسباته ومنجزاته، سالكين ذات الطريق الذي عطره شهداؤنا الأبرار».

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن يوم الشهيد، يوم مجيد، ومناسبة وطنية عظيمة، نقف فيها بإجلال أمام تضحيات أبناء دولة الإمارات في ميادين البطولة والشرف، الذين ضربوا أروع الأمثلة المشرفة في الشجاعة والإقدام لرفعة الوطن وحماية مقدراته ومنجزاته التاريخية، لتبقى تضحياتهم نبراساً ينير لنا وللأجيال القادمة درب البذل والعطاء.

وقال: إننا إذ نغتنم هذه المناسبة الوطنية السامية، لنجدد العهد والولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقال المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إننا نتعلم من ذكرى الشهداء، العزيمة والإصرار، وسيظل يوم الشهيد ذكرى عزيزة على نفوس المجتمع الإماراتي، لما تجسده هذه المناسبة من قيم البذل التضحية والوفاء والانتماء للوطن.

وأشاد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، بمبادرة دولة الإمارات الاستثنائية، في إحياء ذكرى شهداء الوطن، ومكانتهم العظيمة والراسخة في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، مشيراً إلى تخصيص هذا اليوم سنوياً للاحتفاء بهم، وبتضحياتهم الخالدة.

وقال عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «تبنى الأوطان بسواعد وتضحيات رجالها المخلصين، والإمارات وطن استثنائي، خلف قيادة استثنائية، أنجب رجالاً عظماء، جسدوا أروع معاني الوفاء والعطاء والتضحية، وقدموا أرواحهم لحمايته والذود عنه، رجال خالدون في ذاكرة الوطن، وفي وجدان قيادة الإمارات وشعبها».

وقال المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «نحيي في يوم الشهيد، ذكرى أبطال الإمارات المخلصين، الذين وهبوا أرواحهم في ميادين العزة والكرامة، صوناً لأرض الوطن، ودفاعاً عن قيم ومقدرات شعبه، وضربوا أروع النماذج في الوفاء، وتلبية نداء الواجب للحق والوطن، لتبقى رايته خفاقة بين الأمم».

وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أن يوم الشهيد، يمثل مناسبة سنوية، لنقف كلنا تحية إجلال وتقدير لتضحيات شهداء الوطن الأبطال، الذين بذلوا أرواحهم في سبيل نصرة الحق، والحفاظ على مكتسبات الوطن، والعمل على أمنه ورفعته، لتبقى رايته عالية شامخة.

من جانبه، قال محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي، إن الاحتفاء بشهداء الوطن وتضحياتهم، يبعث في النفوس المعاني السامية التي قدم من أجلها شهداؤنا الأبرار أرواحهم الزكية، من أجل الحق والواجب، إننا نقف اليوم لشهدائنا بتحية إجلال وعهد وولاء، فقد غرسوا فينا وفي الأجيال القادمة معاني التضحية الوطنية.

وقال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «نقف نحن الشباب بفخر واعتزاز ببطولات شهدائنا، ووقفة تكريم لتضحيات الأبطال الذين جادوا بأرواحهم في ميادين الواجب لإعلاء كلمة الحق، والدفاع عن الوطن من أجل أن تبقى رايته مرفوعة عالية في سماء العزة والكرامة».

وقال محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إن يوم الشهيد، هو اليوم الذي نتذكر فيه الأمجاد العسكرية التي سطرها أبناء هذا الوطن الغالي، دفاعاً عنه وعن أهله، وحفاظاً على مقدراته ومكتسباته.

وقال الدكتور عبد الله المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية «يعد إحياء يوم الشهيد، مناسبةً وطنية مهمة، تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والامتنان لأبناء الإمارات البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الذود عن تراب الوطن، وصون مكتسباته، وحماية حاضره ومستقبله».

وذكر الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن يوم الشهيد مناسبة عظيمة لتذكر تضحيات هؤلاء الشهداء الأبرار، الذين لم يبخلوا على وطنهم بأغلى ما يملكون، وقدموا أرواحهم فداء لصون تراب الوطن الغالي، وحماية كل الإماراتيين، ليعيشوا أحراراً كرماء آمنين.

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