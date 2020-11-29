«تعاونية الاتحاد» تفتتح الورقاء سيتي مول بتكلفة 347 مليون درهم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

افتتحت تعاونية الاتحاد الاستهلاكية مركزها التجاري الثالث «الورقاء سيتي مول» بتكلفة إجمالية بلغت 347 مليوناً و578 ألف درهم بمساحة إجمالية بلغت 685 ألفاً و112 قدماً مربعاً وبتكلفة بناء بمقدار 257 مليون درهم وعلى أساس سعر القدم المربع من البناء بمقدار 373 درهماً شاملة الرسوم والطرق المحيطة، ويبدأ في استقبال المستهلكين اعتباراً من اليوم، وبثلاث حملات ترويجية كبرى.

وكشف خالد الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، عن اعتزامهم فتح 17 فرعاً جديداً خلال السنوات المقبلة، لزيادة المخزون الاستراتيجي للجمعية ولسوق دبي، وزيادة قدرتها على توفير طلبيات «الأونلاين» والتوسع فيها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي لافتتاح الورقاء سيتي مول بحضور خالد حميد بن ذيبان الفلاسي ومديري القطاعات والإدارات والأقسام في تعاونية الاتحاد.

وقال «إن تعاونية الاتحاد تعمل وفق خطط توسع مدروسة تسهم في بناء اقتصاد وطني مستدام متماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لتوفير موارد غذائية مستدامة في الدولة وبناء منظومة أمن غذائي كأولوية قصوى، حيث سيرفع الفرع الجديد المخزون السلعي الاستراتيجي للتعاونية بمقدار 20%، مشيراً إلى أن التعاونية ملتزمة بتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية تهدف لتعزيز مستويات السعادة لدى المتسوقين».

وبخصوص المحلات التجارية داخل المركز، أوضح الفلاسي أن إجمالي عدد المحلات يبلغ 42 محلاً تجارياً موزعة على الطابقين الأرضي والأول منها 26 محلاً في الدور الأرضي، و16 محلاً في الدور الأول، ونحو 11 كشكاً تجارياً موزعة على الطابقين الأرضي والأول، مشيراً إلى أن عدد المحلات التي تم تأجيرها 37 محلاً تجارياً من أصل 42 محلاً وبنسبة 90%.

وأضاف: «إن عدد الأكشاك التي تم تأجيرها بلغت 10 أكشاك وبنسبة إشغال 90% وتنوعت أنشطة هذه الأكشاك ما بين خدمات الموبايلات والزهور والعطور والمواد الغذائية والحلويات والإكسسوارات، موضحاً أن إجمالي المساحة التجارية 69 ألفاً و391 قدماً مربعاً وإجمالي المساحة المؤجرة شاملة الأكشاك 63 ألف قدم مربع بنسبة 90%».

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