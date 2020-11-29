152.6 مليار درهم نفقات الإعانات المالية والمنافع الاجتماعية خلال 18 شهراً

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة المنافع الاجتماعية والإعانات المالية التي قدمتها جميع إمارات الدولة 152.6 مليار درهم تقريباً خلال 18 شهراً، تشكل 28% من إجمالي المصروفات الموثقة بموجب ميزانية المالية العامة للدولة والتي وصلت إلى 543.28 مليار درهم من عام 2019 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري وذلك وفقاً للبيانات التي تضمنتها الميزانية الصادرة عن وزارة المالية.

ويعكس الحجم الكبير للنفقات المخصصة للمنافع الاجتماعية والإعانات المالية حرص الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على تعزيز الرفاه لأفراد المجتمع.

وبالإضافة إلى الإنفاق على الحماية الاجتماعية وبرامج الإسكان والترفيه فإن قطاع المنافع الاجتماعية يشمل كذلك الخدمات الحيوية التي تتضمن الصحة والتعليم وغيرها من أوجه الإنفاق التي تساهم في تعزيز اللحمة بين أفراد المجتمع.

وتفصيلاً أولت الدولة بجميع إماراتها برامج الإسكان والإعانات المالية لأفراد المجتمع أهمية خاصة حيث بلغت قيمة مصروفات هذا البند 48.522 مليار درهم خلال 18 شهراً وتحديداً في الفترة الممتدة من عام 2019 وحتى النصف الأول من العام 2020.

وأما على مستوى المنافع الاجتماعية فقد بلغت قيمة مصروفات هذا البند 104.033 مليارات درهم خلال 18 شهراً.

ويشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُصنف من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة ضمن قائمة الدول الأكثر رفاهية على مستوى العالم.

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