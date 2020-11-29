«إيمج نيشن» تحتفل باليوم الوطني عبر إنتاجات فنية محلياً

المصدر: أبوظبي - البيان

تحتفل شركة «إيمج نيشن أبوظبي» باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عرض مجموعة من الإنتاجات الفنية المحلية التي تضم أعمالاً وثائقية وأفلاماً قصيرة تحتفي بتراث الإمارات الغني ومجتمعاتها المتنوعة، وذلك عبر منصة «إي لايف» من «اتصالات» وقناة «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي». ويمكن مشاهدة الفيلم الإماراتي الكوميدي «راشد ورجب» المتاح ولأول مرة عبر منصّة «نتفليكس».

وستعرض القناة المخصصة لاحتفالات اليوم الوطني عبر منصّة خدمات بث الفيديو حسب الطلب «إي لايف» من «اتصالات» سلسلة من الأعمال الإنتاجية الخاصة بشركة «إيمج نيشن أبوظبي»، بما في ذلك الأعمال الوثائقية الملهمة «تاريخ الإمارات» و«بطولة» و«لئلا ننسى» و«العودة إلى البرية»، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأفلام القصيرة التي طوّرها مشاركون في برنامج «استوديو الفيلم العربي» التابع للشركة والمعني بتنمية وتطوير مهارات الجيل القادم من صنّاع السينما.

وسوف تبثّ قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي عبر شاشتها السلسلة الوثائقية «تاريخ الإمارات» و«العودة إلى البرية»، يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، وذلك في إطار برنامجها الخاص باحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات.

ويُعد «راشد ورجب» أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج الإماراتي محمد سعيد حارب الذي يتم عرضه في جميع أنحاء العالم عبر منصّة «نتفليكس»، وتدور أحداثه حول مسؤول تنفيذي إماراتي ثري يُدعى راشد (قام بهذا الدور الممثل مروان عبدالله صالح) وعامل توصيل وجبات سريعة مصري يُدعى رجب (قام بهذا الدور الممثّل شادي ألفونس)، حيث يتعرضان لحادث يؤدي إلى تبادل أجسادهما، فيكتسب كل منهما منظوراً مختلفاً عن حياة الآخر، مما يجعلهما يبحثان بشكل كوميدي عن طريقة للعودة إلى حياتهما الأصلية، وتتخللها أحداث مرحة ورحلة مليئة باللحظات العاطفية المؤثرة.

ويُعد «راشد ورجب» رابع مشروع فني محلي من إنتاج شركة «إيمج نيشن أبوظبي» يتم عرضه عبر منصّة «نتفليكس»، بجانب المسلسل الدرامي القانوني الإماراتي «قلب العدالة» والفيلم التشويق النفسي الإماراتي «زنزانة» وفيلم التشويق «المختارون».

وفي هذه المناسبة، قالت هناء كاظم، مديرة قسم السينما والتلفزيون المحلي في إيمج «إيمج نيشن أبوظبي»: «اليوم الوطني هو مناسبة عزيزة على قلوبنا تحتفل فيها دولة الإمارات قيادة وحكومة وشبعاً بتاريخها العريق وتراثها الثقافي الباعث على الفخر. وإنني على ثقة تامة بأن هذه الأعمال الرائعة، التي أنتجتها كوادر وطنية بدعم شركة «إيمج نيشن»، سوف تعكس تنوّع وهوية إماراتنا الحبيبة، حيث ستسرد قصصاً ملهمة بداية من الحضارات القديمة ومروراً برياضة الجوجيتسو المعاصرة والتقاليد التراثية الحيّة مثل الحناء ووصولاً إلى المبادرات الطموحة الرامية إلى الحفاظ على الحياة البرية عالمياً».

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