مسؤولون حكوميون في الشارقة: يوم الشهيد مفخرة لأبناء الإمارات

المصدر: الشارقة - وام

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة، في الـ 30 من نوفمبر من كل عام، بمناسبة يوم الشهيد، تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن، الذين وهبوا أرواحهم، لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه، في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة.

وأكد عدد من المسؤولين في إمارة الشارقة «أن يوم الشهيد يرسخ حالة الوعي والتقدير، وبناء الثقافة الوطنية التي نلتف حولها، لتعميق مفاهيم الشهادة، ومكانة الشهيد، والعمل بروح واحدة، من أجل أداء الواجب الذي نفخر به، والاتجاه بيقين نحو نصرة الحق، وتحقيق العدل في كل مكان، رافعين راية الإنسانية، من محبة وتسامح وسلام، وتبرز فخر ابن الإمارات بشهدائه، ونضالهم في ساحات الكرامة والعزة».

وقال علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة «إن يوم الشهيد، يعتبر رمزاً للتلاحم الوطني بين شعب الإمارات وقيادته الرشيدة، سعياً نحو رفعة مكانة الوطن، تحت راية ومظلة وطنية واحدة».

وقال اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة: «إن يوم الـ 30 من نوفمبر، يعتبر يوماً خالداً في وطننا الغالي، حيث نحتفي بمناسبة يوم الشهيد، ونحيي فيه ذكرى نخبة من شبابنا وجنودنا البواسل، الذين قدموا أغلى ما عندهم فداء للوطن، وحماية لترابه، قدموا أنفسهم وأرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية، في سبيل عزة ورفعة وطنهم، فلبوا نداء الوطن في مختلف ميادين البسالة، وساحات الشرف والعطاء، واضعين نصب أعينهم رد الدين لهذا الوطن الغالي، الذي قدم، وما زال يقدم، لأبنائه الكثير».



تكريم



وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «إن يوم الشهيد، ذكرى وطنية تكرم فيها الإمارات شهداء الوطن المخلصين، الذين استشهدوا من أجل الدفاع عن الوطن وصون الأرض، واصفاً جنود الإمارات البواسل، بأنهم حماة الاتحاد، ومصدر فخر واعتزاز كل أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقالت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة: «نحتفي سنوياً بيوم الشهيد، لنستذكر بكل الفخر والاعتزاز، أبناءنا البررة، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء للوطن الغالي، وقضاياه الإنسانية، وسطروا للتاريخ أروع ملاحم ومعاني البذل والفداء لوطن العزة والفخر، كما نستلهم في هذا اليوم، قيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء الإمارات، الذين لا يتوانون عن الجود بأرواحهم في ساحات البطولة، لرفعة وطننا وأمنه وعزته».

وقال الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»: «في يوم الشهيد، نقف إجلالاً لأرواح الأبطال الذي سطروا بدمائهم أنبل قصص التضحية والفداء في ميادين العز والكرامة، والذود عن الوطن، وجسدوا كل قيم الانتماء والولاء».



تقدير



وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية:«يعتبر يوم الشهيد يوماً وطنياً تعبر فيه دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديرها لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نصرة الحق ودفاعاً عن الوطن وهو بمثابة رد الجميل لهم ولأسرهم».

وأضاف:«نستذكر جميعاً التضحيات الجلية التي قدمها هؤلاء الأبطال ليظل اسم الإمارات عالياً في جميع الميادين حيث ستبقى هذه التضحيات محفورة في ذاكرة الوطن وأبنائه والمقيمين على أرضها ووسام شرف وفخر نعتز به جميعاً ونحن نشيد بالمبادرات والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بهذا اليوم الذي يعكس التقدير الكبير لدور أبناء الإمارات الأوفياء على مر العصور في بذل التضحيات لينعم الحاضر بالأمن والأمان الذي نعيشه اليوم».

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم:«أن يوم الشهيد مناسبة لتعليم الأجيال وتربيتهم على أهمية الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة والعمل على غرس قيمة العطاء والتضحية من أجل الوطن من أجل دولة الامارات العربية المتحدة وأن تتكاتف جهود المعنيين في كافة المؤسسات التربوية والتعليمية على إكساب النشء تلك القيم وزرعها في نفوسهم من أجل تراب الوطن والذود عنه».



حماية المكتسبات



وقال سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة:«في يوم الشهيد نستذكر تضحيات شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وحماية مكتسباته والدفاع عن العزة والكرامة كي تظل راية الإمارات عالية خفاقة شاهدة على تضحيات أبطال سطروا بدمائهم أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن الغالي لتبقى سيرتهم مبعث فخر وشرف لنا وللأجيال القادمة نستلهم منها قيم الكرامة والوطنية والانتماء والتلاحم الوطني والاصطفاف حول قيادتنا الرشيدة».

وقال عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة:«إن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستذكر فيها شهداء الوطن الأبرار الذين سطروا بدمائهم وأرواحهم أسمى صور البذل والعطاء والتضحية؛ دفاعاً عن الحق والوطن ونصرة للمظلومين».

وأكد العقيد سامي النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة:«أن يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام يوم لإحياء ذكرى أبناء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحق ويوم لتخليد ذكرى هؤلاء الأبطال الذين شمخت نفوسهم إلى العلياء بكل عز وإباء في سبيل إعلاء كلمة الحق والذود عن حمى الوطن ليجسدوا بذلك ملحمة بطولية عنوانها الوفاء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة».

وأكد الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية «أن يوم الشهيد يعد تخليداً لشهداء البلاد وعرفاناً بتضحياتهم بأرواحهم في سبيل الوطن وهو يوم خالد في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن رفع الشهداء هامات الوطن من خلال تضحياتهم الغالية التي قدمها للوطن وبذلوا وقدموا أرواحهم ودمائهم لنصر الحق».

ذكرى وطنية

وأكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي «أن يوم الشهيد يمثل ذكرى وطنية عظيمة نوجه من خلالها تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الدفاع عن الوطن مجسدين بأمانة أسمى قيم التضحية والشهادة والعطاء التي غرسها الآباء المؤسسون في نفوس أبناء الإمارات مؤكدين بأنهم على قدر عال من المسؤولية في خدمة القضايا الوطنية والإنسانية السامية والمحافظة على راية الوطن خفاقة شامخة في سماء العز مشيراً إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد يجسد عمق تلاحمنا الوطني وقوة اتحادنا وعظمة بطولات شهدائنا الذين لم يتوانوا عن تلبية نداء الواجب ونصرة الحق في ساحات وميادين العزة والمجد».

وأشار إلى إن تضحيات شهدائنا الأبرار هي نموذج مشرف لنا ولأجيالنا في معاني العطاء والانتماء للوطن وستبقى ذكراهم خالدة متجددة في وجداننا، مؤكداً أن قيادة الدولة الرشيدة تعتز بتضحيات أبناء الوطن وتحرص على الوقوف إلى جانب أسر الشهداء وتبادلهم الوفاء بالوفاء ويمثل إحياء هذه المناسبة الوطنية تكريما لشهداء الوطن وإعلاء لقيم الوفاء والولاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي ويؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تنسى أبدا أبناءها المخلصين الذين يقدمون أرواحهم فداء لها.

وقال عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات:«إن التضحيات التي سطرها شهداءنا الأبطال في ميادين العزة والكرامة مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف لنا جميعاً ويأتي يوم الشهيد ليكون تخليداً لهذه التضحيات التي تؤكد عمق ولاء ووفاء أبناء الإمارات لوطنهم وقيادتهم الرشيدة فهو درس للأجيال المتعاقبة يغرس فيهم التعبير الصادق عن الانتماء والولاء والاعتزاز بالواجب الوطني».



راية الحق



وقال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة:«إن الإمارات قدمت نخبة من أبنائها ليرتقوا شهداء في سبيل رفع راية الحق والحفاظ على أمنها واستقرارها وإن الاحتفال بيوم الشهيد هو أسمى تكريم وتخليد لأرواح الرجال الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن وتقديرا لبطولات القوات المسلحة الإماراتية ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات خفاقة عالية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة».



وسام شرف



وأعرب محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي عن اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً بيوم الشهيد، مؤكداً أن تضحيات شهداء الوطن هي وسام شرف يزين صدور الجميع تقديراً لتضحياتهم وما قدموا من غال ونفيس فهم فخر الوطن وتاج الأمة.

وقال أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة:«إن يوم الشهيد يشكل ملمحاً وطنياً للفخر بالأبطال ومصدراً للشجاعة والحرص على الارتقاء بالوطن وتقديم الغالي والنفيس من أجله».

وقال سالم سعيد المدفع الرئيس التنفيذي لشركة «رافد» لحلول المركبات:«الاحتفال بيوم الشهيد واجب وطني وأخلاقي ومناسبة وطنية نؤكد من خلالها على محبتنا وولائنا وتقديرنا للقيادة الرشيدة ونجدد فيها العهد والوعد بحماية هذا الوطن والمحافظة عليه كي يظل واحة أمن وسعادة ورخاء».

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