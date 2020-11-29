رياضيون: يوم الشهيد رسالة تقدير لحماة الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد رياضيون أن يوم الشهيد يمثل تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء شهداء الوطن وأبنائه، الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية، وهم يؤدّون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة، وأشاروا إلى أن هذا اليوم رسالة تقدير لحماة الوطن جنود الإمارات البواسل، الذين رسموا أبهى صور حب الوطن من خلال التضحيات التي حُفرت في ذاكرة مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، ستتوارثها الأجيال.

الجنيبي: شهداؤنا تيجان على الرؤوس

أكد عبد الله الجنيبي رئيس رابطة المحترفين أن الاحتفال بـ «يوم الشهيد» مناسبة عزيزة على القلوب، لتقديم رسالة تقدير ووفاء لجنود الإمارات البواسل، الذين أصروا على التضحية وقدموا أغلى ما يملكون للدفاع عن دينهم ووطنهم، حتى ينعم غيرهم بحياة آمنة، وقال:هؤلاء الشهداء سيظلون تيجاناً على رؤوسنا.

وأوضح الجنيبي أن رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لأسر الشهداء وضمان توفير الحياة الكريمة لهم دليل على تقدير القيادة لتضحيات أبنائها المخلصين وتأكيد بأن الوطن لا ينسى الأبطال الذين جادوا بأرواحهم في ساحات العز والفخر وميادين الواجب الإنساني، لتبقى راية الإمارات عالية و شامخة.

وأضاف: يوم الشهيد، يمثل ملحمة وطنية تجمع أطراف المجتمع الإماراتي، لتكريم أبطال الوطن، تقديراً لتضحياتهم في ساحات الحق والواجب، وستظل دولتنا عنواناً للوفاء والوقوف بجانب الأشقاء في أوقات الأزمات والتحديات، وسيبقى هذا اليوم من كلّ عام يوماً خالداً في ذاكرة أبناء الدولة للاحتفاء بمن وهبوا أرواحهم فداء للوطن ودلالة على قوة النسيج الإماراتي ووحدته، ويعكس ما تتمتع به الدولة، من تلاحم وطني يعزز أمنها واستقرارها على المستويات كافة والشكر دائماً للأسرة التي ربت وتعبت ووهبت ابنها للوطن وصبرت على فقده واحتسبت وسيعوضهم الله خيراً.

وأوضح الجنيبي أن جميع المقيمين بالدولة يحرصون على المشاركة في الاحتفاء بيوم الشهيد لأنه يوم من أيام الوطن والإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية على أرضها وهو ما يمثل رسالة واضحة إلى العالم بأن الإمارات وطن التعايش والسلام والمحبة وأنها دائماً ترفع أيادي الخير في كل مكان.

أحمد الريسي: مزيج فريد من الشعور بالعزة والوطنية

أعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن بالغ فخره بالاحتفاء بـ «يوم الشهيد» لما يمثله من مزيج فريد من الشعور بالعزة والوطنية، وقال: شهداء وطننا الأبرار سطّروا بدمائهم الطاهرة تاريخنا وهم يبذلون أرواحهم في سبيل الدفاع عنا وحمايتنا، ضاربين بذلك أروع الأمثلة في التضحية والفداء والانتماء للأرض والوطن.

وأضاف: إن من أبرز ما يمثله ذلك اليوم العظيم هو الشعور بالولاء لقيادتنا الرشيدة التي أصلت لعلاقة وثيقة بالشعب تمثلت بأبهى أشكال التلاحم والتناغم والانسجام.

وأضاف: أقل ما يمكن تقديمه لشهدائنا الأبرار أن نتذكر تضحياتهم ونقدر دماءهم وأنهم ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل هذه الأرض الطيبة، كما أنه من الواجب علينا أن نذكر أبنائنا دائماً بما يمثله يوم الشهيد، تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة، الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة.



أجواء احتفالية ووطنية في الجولة 8 للدوري



خصصت رابطة المحترفين احتفالية خاصة بيوم الشهيد أمس في انطلاقة الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم تبدأ بدخول اللاعبين والحكام مرتدين أوشحة تحمل علم الدولة، مع عرض تصاميم خاصة بتلك المناسبة على الشاشات الإلكترونية المحيطة بملاعب المباريات والشاشات الكبرى، وسيتم عزف النشيد الوطني عند اصطفاف اللاعبين، وتحظى مباراة الأسبوع بين الشارقة وشباب الأهلي بإضافة مؤثرات مرئية خاصة بالمناسبة.

وسيكون اليوم الثاني للجولة مخصصاً للاحتفال باليوم الوطني الـ 49 للدولة، حيث سيكون المتابعون لمباراة بني ياس والعين على موعد مع احتفالية بالألعاب النارية يتم إطلاقها مباشرة بعد السلام الوطني للدولة الذي سيعزف أثناء اصطفاف اللاعبين، إضافة إلى مؤثرات مرئية عبر الشاشة، احتفالاً بالذكرى الغالية.



سعيد الكعبي: شهداؤنا مصدر فخرنا وإلهام للأجيال



أكد سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، أن يوم الشهيد عزيز على جميع الإماراتيين لاستذكار تضحيات أبناء الوطن المخلصين الذين لم يبخلوا بأغلى ما يملكون، لتصبح ملهمة للأجيال الصاعدة وتعلمنا جميعاً أن دماءهم الزكية ستبقى في الوجدان إلى الأبد.

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