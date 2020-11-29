مسؤولون واقتصاديون: اليوم الوطني يجسد اتحاد النهضة والعطاء والتنمية

المصدر: متابعة – القسم الاقتصادي

أكد مسؤولون واقتصاديون في الدولة أن الاحتفال باليوم الوطني الـ49 هو إحياء لإرث الأولين الذين خاضوا الصعاب وكافحوا لإيصال الدولة إلى ما هي عليه اليوم في قمة العالم، مصنفة على قائمة الدول الأفضل معيشة وتعايشاً ودخلاً وفي معظم المجالات، وأن اليوم الوطني يمثل مناسبة خالدة في وجداننا وذاكرتنا، حيث تعيد إلى أذهاننا صور الاتحاد الذي قدّم للعالم نموذجاً متفرداً في النهضة والعطاء والوحدة لبناء مجتمع حرٍ كريم ومستقبل مشرق.

وشددوا أن اليوم الوطني لدولة الإمارات مناسبة عظيمة تجسد مسيرة رائدة من التنمية المستدامة والإنجازات الوطنية الشاملة، التي انطلقت على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين الذين نجحوا بتعاضدهم في إرساء بنيان الدولة لتصبح الإمارات اليوم في مصاف أرقى البلدان المتقدمة.

وهنؤوا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بهذه المناسبة.



مستقبل مشرق



وقال معالي سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يمثل اليوم الوطني مناسبة خالدة في وجداننا وذاكرتنا، حيث تعيد إلى أذهاننا صور الاتحاد الذي قدّم للعالم نموذجاً متفرداً في النهضة والعطاء والوحدة لبناء مجتمع حرٍ كريم ومستقبل مشرق، استناداً إلى قيم العدل والتسامح والاحترام والتآخي التي غرسها فينا الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه لنمضي قدماً في مسيرة البناء والتقدم، مسلحين بالعزيمة والإصرار على الوصول بدولتنا إلى المراكز الأولى عالمياً على كافة المستويات. ونستذكر اليوم بفخرٍ واعتزاز المكتسبات الاستثنائية التي حققتها دولتنا خلال أقل من خمسة عقود، وتتعزز ثقتنا بالمستقبل في ظل استعداداتنا للخمسين عاماً المقبلة مدفوعين بطموحات تعانق السماء، وبسواعد الكفاءات الوطنية الوفية لإرث الآباء المؤسسين رحمهم الله والملتزمة بالوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة لتصميم إمارات المستقبل. ولا يسعنا في اليوم الوطني التاسع والأربعين سوى أن نهنئ دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، مجدّدين عهدنا على العمل بروح الاتحاد لتوجيه الطاقات الخلاّقة في دفع مسيرة بناء الوطن المتحدّ تحت راية المجد والعزة والفخار».



رؤية استباقية



ورفع مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة خلال اجتماعه، الذي عقد مؤخراً في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة الذكرى الـ49 لليوم الوطني لدولة الإمارات.

وأكد عبدالله سلطان العويس، أن اليوم الوطني لدولة الإمارات يمثل مناسبة سنوية يشارك فيها كل إماراتي ومقيم على هذه الأرض المعطاء، مشيراً إلى ما حققته الإمارات من نمو وازدهار على جميع الأصعدة، فضلاً عما تشهده من حراك اقتصادي رائد حازت فيه أعلى المؤشرات على مستوى المنطقة، منوهاً إلى الجهود التي قدمتها القيادة الرشيدة لصالح مجتمع الأعمال ولا سيما خلال العام الجاري الذي شهد العديد من مبادرات الدعم الحكومي المتواصل لقطاع الأعمال وإطلاق جملة من المحفزات الحكومية لتوفير الدعم الكافي له لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، بما يجسد الرؤية الاستباقية والحكيمة للقيادة الرشيدة تجاه الحفاظ على استمرارية الأعمال واستدامتها.

ولفت العويس، إلى أن مجلس إدارة اتحاد الغرف حرص منذ بدء أزمة كورونا على اتخاذ جملة من القرارات التي تصب في صالح مجتمع الأعمال على مستوى الدولة، وبما يتماشى مع خطط الاستعداد للخمسين، من حيث تطوير وتحسين بيئة العمل ودعم مشاركة القطاع الخاص في البرامج التنموية للدولة، فضلاً عن سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها حكومة الإمارات.

استقرار مختلف القطاعات

من جانبه قال حميد محمد بن سالم: إن ذكرى اليوم الوطني الـ49 وعلى الرغم من أنها تتزامن مع ظرف استثنائي عالمي، إلا أن دولة الإمارات استطاعت خلال هذا العام أن تخطو خطوات استباقية في الشأن الاقتصادي، أسهمت بشكل كبير في تعزيز استقرار مختلف القطاعات الحيوية، والتي جعلت الدولة اليوم من ضمن الدول الأوائل في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال للعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، مشيراً إلى أن الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام يجب أن يكون مناسبة تعزز فينا العمل والمضي قدماً بما يضمن استمرارية وازدهار هذه النهضة التنموية التي تشهدها البلاد للخمسين عاماً المقبلة، وتحقيق مزيد من الإنجازات والازدهار الاقتصادي في المجالات كافة.



إرث عريق



كما احتفلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان باليوم الوطني وذلك عن بُعد عبر الاتصال المرئي وسط الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتضمّنت الفعاليات تكريم أوّل رخصة اقتصادية صادرة عن الإمارة سنة 1983م، والرخص الصادرة بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني والمستمرة حتى اليوم، كما تم تكريم أبرز مراكز إسعاد المتعاملين كونهم شركاء في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة.

وقال عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام، في كلمة بهذه المناسبة: «احتفلنا بيومنا الوطني المجيد الذي يُجسد إرث دولة الإمارات العريق وعاداتها وتقاليدها الأصيلة، والتي تمكننا من استشراف مستقبل مشرق نمضي فيه تمسكّنا بقيمنا الراسخة، وسط مشاركة العاملين والمتعاملين والشركاء فرحتنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا، وأعربنا عن شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في التنمية المستدامة للإمارة، وأهدينا لكل موظف شهادة شكر وتقدير وامتنان على الجهود التي بذلوها في سبيل رفعة الوطن وازدهاره ورخائه»، وأعرب العاملون عن سعادتهم البالغة بهذا التكريم، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق أهداف الدائرة وإسعاد المتعاملين.



مستقبل أفضل



وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «إن اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات، يمثّل مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، ويأتي هذا العام تزامناً مع استعدادات وطننا الحبيب للأعوام الخمسين المقبلة، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله».

وأضاف الفلاسي: «وبينما نمضي قدماً في مسيرتنا الطموحة، نجدد اليوم عهدنا بالمساهمة في تحقيق رسالة الآباء المؤسسين والعمل يداً بيد على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. فالدروس التي تعلمناها من الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في الوحدة والتسامح، ورؤيته الملهمة التي مهّدت لوطننا المعطاء الطريق نحو حاضرٍ مزدهر ومستقبلٍ مشرق، مثّلت أسساً لهذا النسيج المتماسك الذي يجمع بين مختلف أطياف مجتمعنا المتنوع».



مسيرة ريادية



قال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة دوكاب: «تتقدم دوكاب بأسمى التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عيدها الوطني الـ49 وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. ونؤكد أن هذا اليوم التاريخي يمثل احتفاءً بمسيرة ريادية مكللة بالنجاح، جاءت ثمرة للجهود الحثيثة التي بذلتها قيادتنا الرشيدة سعياً لتحقيق الرخاء والسعادة لكافة المقيمين على أرض دولتنا الطيبة، لتغدو نموذجاً يحتذى به في التسامح والأمان. ولا شك في أننا في دوكاب ماضون قدماً في أعمالنا على نهج الآباء المؤسسين ونبذل ما بوسعنا للارتقاء بالقطاع الصناعي في الدولة وترسيخ ريادته عالمياً وتعزيز دوره كأحد الروافد الاقتصادية الوطنية».



ولاء وانتماء



قال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي، دوكاب للكابلات: «نهنئ دولة الإمارات قيادة وشعباً على احتفالها بعيدها الوطني التاسع والأربعين. ففي ظل قيادتنا الرشيدة، نجحت دولة الإمارات بترسيخ مكانتها الرائدة على مستوى العالم وبلغت طموحاتها أعماق الفضاء، ويسعدنا اليوم أن نحتفي بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع من المواطنين والمقيمين، وتجديد عهد الولاء والانتماء لوطننا المعطاء. نفتخر في دوكاب بكوننا جزءاً من هذه المسيرة المليئة بالنجاحات وملتزمين تحقيق رؤى دولة الإمارات والقيادة الرشيدة واستعدادها للخمسين عاماً المقبلة وصولاً إلى مئوية الإمارات».



تعزيز النمو

وقال محمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»: بهذه الذكرى الوطنية العزيزة علينا جميعاً، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، التي سارت على نهج الآباء المؤسسين واستكملت مسيرة النجاح والتمكين لترسيخ مكانة دولة الإمارات بين الأمم، وتعزيز ريادتها في جميع المجالات وعلى كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على الارتقاء بمستوى سعادة مواطنيها والمقيمين على أرضها. وفي هذا اليوم نجدد ولاءنا للوطن والقيادة، ونفخر بالتقدم الذي أحرزناه في تعزيز نمو قطاعي الترفيه والسياحة في أبوظبي، الذي لم يكن ليتحقق من دون دعمهم وتوجيهم، كما نؤكد استعدادنا للخمسين عاماً المقبلة، والتي سننطلق نحوها بكل ثقة واقتدار تحت راية الوطن وفي ظل قيادتنا الحكيمة لندشن معاً حقبة جديدة لمسيرة بدأها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.



مناسبة غالية



وقال مسؤولو الإدارة التنفيذية وموظفو شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: يمثل اليوم الوطني لدولة الإمارات مناسبة غالية تجسد مسيرة عظيمة من التنمية المستدامة والإنجازات الوطنية الشاملة، التي انطلقت على يد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين الذين أقاموا أركان الاتحاد وأطلقوا مسيرة البناء والتنمية لتحقيق التطور والازدهار. ونتقدم بهذه المناسبة بأسمى آيات التهاني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز