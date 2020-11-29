«الوطني» يناقش 13 سؤالاً في الجلسة الإجرائية الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

شهدت الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، والتي عقدت يوم الخميس الماضي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، مناقشة 13 سؤالاً في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس يتم فيها توجيه هذا العدد في الجلسة الإجرائية.

وناقشت الجلسة أكبر قدر من القضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطنين وتطلعاتهم، بما يجسد التعاون والشراكة القائمة بين مختلف السلطات في الدولة، والتي تعمل في ظل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في التواصل مع المواطنين وطرح قضاياهم والاهتمام بأفكارهم واقتراحاتهم.

وجاء توجيه الأسئلة إلى معالي الوزراء في العطلة البرلمانية «أي بين أدوار الانعقاد»، بما يجسد الدور المنوط بالمجلس في مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها في مختلف الظروف ويمكن المجلس من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، وذلك وفقاً للمادة 152 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتناولت الأسئلة قطاعات: الغذاء والدواء، والصحة، والصناعة والاستثمار، والتعليم، والإسكان، وتنمية المجتمع، وركزت على تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في الصناعات الغذائية، وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في المنتجات المضادة للجراثيم التي يتم تداولها في الأسواق، وتوفير البرامج التدريبية للخريجين الجدد من المواطنين، ومعايير الوزارة في اختيار وتأهيل الموجهين الأسريين، وكادر التمريض في مستشفيات الدولة، ودعم مصانع الأدوية المحلية، والرقابة على الدعاية الطبية، ومراكز متخصصة ومتكاملة لعلاج الأورام السرطانية، وتخزين وإدامة المخزون الطبي الاستراتيجي، والقطاع الفني في وزارة الصحة، وتمديد صلاحية إقرار الدعم السكني في عام 2020، والدعم المادي لمراكز رعاية وتدريب أصحاب الهمم، وتأخر افتتاح دار خليفة للرعاية الأسرية.

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