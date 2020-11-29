جمارك الشارقة تنجز 2521 ضبطية مخدرات خلال 10 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

أشاد معالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، بجهود هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في مكافحة تهريب المخدرات عبر المنافذ الجمركية بالإمارة ودورها في حماية المجتمع من تلك الآفة الخطيرة.

وأضاف معالي علي سعيد النيادي:«أن جمارك الشارقة تأتي في مقدمة الإدارات الجمركية في الدولة من حيث عدد ضبطيات المخدرات خلال الأشهر الـ 10 الأولى من عام 2020، حيث بلغ عدد الضبطيات التي قامت بها جمارك الشارقة خلال تلك الفترة 2521 ضبطية مواد مخدرة، بنسبة 63% من إجمالي عدد ضبطيات المخدرات التي قامت بها جمارك الدولة وعددها 3995 ضبطية في الفترة من أول يناير وحتى نهاية أكتوبر 2020».

وأضاف معاليه قائلاً:«تعكس أرقام ومؤشرات الضبطيات التي يقوم بها قطاع الجمارك في الدولة مدى خطورة عمليات الاستهداف التي تقوم بها عصابات تهريب المخدرات لأبناء المجتمع الإماراتي، كما أنها تعكس في الوقت ذاته مدى يقظة قطاع الجمارك بالدولة وأهمية الدور الكبير الذي يقوم به في مكافحة تهريب المخدرات».

وكانت جمارك الشارقة نجحت مؤخراً في ضبط محاولة تهريب شحنة من مادة الكريستال المخدرة يصل وزنها إلى 123 كيلوجراماً إلى الدولة عبر أحد المنافذ البحرية من خلال إخفائها أسفل حاوية «بَراد» تحمل فواكه وخضروات قادمة من إحدى الدول الآسيوية بهدف ترويجها داخل الدولة.

وعند تفتيش البراد أو الحاوية اشتبه مفتشو جمارك الشارقة بوجود خلل في توزيع البضاعة داخل البراد، كما تبين وجود آثار لحام في الأرضية، فتم فتحها ليكتشف المفتشون وجود 5 صناديق حديدية مخبأة تحتوي على مخدر الكريستال بوزن 123 كيلو جراماً.

وتضم إمارة الشارقة 10 مراكز جمركية تقدم خدماتها عند المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، من بينها أربع مراكز بحرية هي جمارك ميناء خالد، وجمارك الخور، وجمارك الحمرية، وجمارك خورفكان، و3 مراكز جوية بمطار الشارقة الدولي هي جمارك الركاب وجمارك الشحن الجوي وجمارك المنطقة الحرة، إضافة إلى مركز جمارك خطم الملاحة البري مع سلطنة عمان ومركز جمارك البريد وسط مدينة الشارقة ومركز جمرك الحاويات في المنطقة الصناعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز