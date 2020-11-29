مميزات الجيل الجديد من جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية

المصدر: البيان الإلكتروني

برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اعتمد مجلس الوزراء مقترح تطوير جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية. ويضم الجيل الثاني من المقترح:

تصميم جديد لهوية جواز السفر.

تصميم جديد لبطاقة الهوية الإماراتية.

استخدام مميزات أمان عالية وأنظمة تشغيل وتقنيات متطورة تقلل من المخاطر الأمنية وبما يّصعب من الاستنساخ أو التزوير والتزييف، ويرفع من مستويات الأمن الإلكتروني لهذه الوثائق نتيجة للخصائص الذكية فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأحد في قصر الوطن بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس خلال جلسته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز