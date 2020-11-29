محمد بن راشد يعتمد تشكيل فريق الإعلام الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اليوم بقصر الوطن بأبوظبي ضمن أجندة جلسته تشكيل فريق الإعلام الوطني في الدولة، والذي يعد بمثابة لجنة وطنية تعمل تحت إدارة المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتضم في عضويتها مجموعة من الفاعلين والمؤثرين في المشهد الإعلامي في الدولة بهدف تطوير رؤية استراتيجية جديدة للإعلام الإماراتي خلال الفترة القادمة، واقتراح الأفكار والمبادرات الكفيلة بدعم المنظومة الإعلامية بمختلف مكوناتها.

ويختص فريق الإعلام الوطني باقتراح الأفكار والمبادرات اللازمة لتعزيز وتطوير الإعلام الإماراتي خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع المكانة والأهمية الاستراتيجية المتزايدة للدولة إقليمياً وعالمياً وذلك عبر تحليل الواقع الإعلامي وتحديد التحديات الحالية وطرق معالجتها، واستكشاف الفرص المستقبلية للنمو والازدهار للاستفادة منها على النحو الأمثل.

ويناط بالفريق تنفيذ المبادرات الإعلامية المشتركة المعتمدة من مجلس الوزراء الرامية إلى دعم جهود الإمارات وإلقاء الضوء على إنجازاتها المتحققة على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تعزيز المكتسبات الإعلامية للدولة وترسيخ سمعتها إقليمياً وعالمياً.

كما يأتي على رأس أولويات الفريق توحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة بشكل متسق يعكس التطورات التي تشهدها الإمارات ويبرز الإسهامات التي تشارك بها القطاعات المختلفة في مجمل العملية التنموية.

يضم فريق الإعلام الوطني كل من " مدير عام مكتب أبوظبي الإعلامي، ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والمدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات، والمدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، والمدير العام لشركة أبوظبي للإعلام، ومدير عام شبكة الإذاعة العربية، ورئيس تحرير صحيفة الاتحاد، ورئيس تحرير صحيفة البيان، ورئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، ورئيس تحرير صحيفة الخليج، ورئيس تحرير صحيفة ذا ناشيونال، ورئيس تحرير صحيفة الخليج تايمز، ورئيس تحرير صحيفة الرؤية، ورئيس تحرير صحيفة جلف نيوز".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز