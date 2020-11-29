سفيرنا لدى إندونيسيا يقدم أوراق اعتماده إلى رابطة «الآسيان»

المصدر: جاكرتا - وام

قدم عبد الله سالم عبيد الظاهري سفير الدولة لدى إندونيسيا، أوراق اعتماده إلى داتو ليم جوك هوي، الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، كسفير معتمد لدى الرابطة، وذلك من خلال الاتصال المرئي.

ونقل السفير تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى الأمين العام، وتمنياته للرابطة بالمزيد من التقدم والنجاح.

وأكد على الجهود والإنجازات الملموسة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوسيع نطاق علاقاتها وتعاونها مع دول الرابطة، ضمن مساعي الحصول على صفة شريك الحوار القطاعي لرابطة الآسيان.

ومن جانبه، حمّل الأمين العام، سعادة السفير، تحياته لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودول رابطة الآسيان، كما وجّه التهنئة بمناسبة انضمام الدولة إلى معاهدة الصداقة والتعاون لجنوب شرق آسيا، وأعرب عن تمنياته للسفير، بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، والعمل على دعم وتطوير العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

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