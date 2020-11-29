دبي تخفض الرسم الإضافي للوقود 23% للكهرباء و33% للمياه

المصدر: البيان الإلكتروني

انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة في دبي، أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، قراراً بخفض الرسم الإضافي للوقود للكهرباء والمياه من 6.5 فلس لكل كيلووات ساعة إلى 5 فلوس بالنسبة للكهرباء، ومن 0.6 فلس إلى 0.4 فلس لكل جالون مياه، وذلك حرصاً من المجلس على تعزيز مكانة دبي المرموقة في توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أسعار تنافسية على مستوى عالمي، حيث ستنعكس الوفورات التي تحققت في استهلاك الوقود نتيجة زيادة نسبة الطاقة الشمسية إيجاباً للمتعاملين. وسيتم تطبيق خفض الرسم الإضافي للوقود على فواتير الكهرباء والمياه اعتباراً من الأول من ديسمبر 2020.

وتعقيباً على هذا القرار، قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة وتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 من خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. وفي ضوء زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 9%، وبالتالي انخفاض استهلاك الوقود، فإن الوفورات التي تحققت ستنعكس على فواتير المتعاملين. ويأتي قرار المجلس الأعلى للطاقة في دبي بتخفيض الرسم الإضافي للوقود للكهرباء والمياه ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة لسكان دبي".

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