وزير الصحة: 6 ممرضين لكل ألف من سكان الدولة العام المقبل

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع إن الوزارة تعكف على تنفيذ خط تستهدف خلال العام المقبل 2021 توفير ما لا يقل عن 6 ممرضين وممرضات لكل ألف من سكان الدولة.

وأفاد في رد كتابي على سؤال وجهه المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة المعقودة مؤخراً، أن نسبة تعيينات الكوادر التمريضية التي تمت ضمن منشآت الوزارة خلال العام الجاري 2020 ارتفعت بنسبة 227%، وذلك بالمقارنة مع إجمالي عدد الكوادر التمريضية المسجلة في عام 2017، موضحاً في الوقت نفسه بأن الكادر التمريضي يمثل نسبة 47.3% من إجمالي الكادر الطبي بالدولة.

وأكد بأن الوزارة حريصة بشكل دوري على قياس واحتساب أعداد الكوادر التمريضية والحاجة الفعلية لها بناء على أفضل المعايير العالمية وبصورة دورية، ويتم توفير الكوادر اللازمة مباشرة وبشكل دوري تبعا لمخرجات القياس والخدمات الآنية والمستحدثة في هذه المؤسسات تجنبا لحدوث أي نقص قد ينجم عنه تأثير على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

توطين

وأشار عبدالرحمن بن محمد العويس إلى أن آخر الاحصائيات حول أعداد المواطنين، تشير إلى تحقيق زيادة بنسبة 3% في أعداد الفنيين المواطنين من إجمالي الكوادر الفنية العاملة في مختبرات الوزارة، لافتاً إلى أنه تم ابتعاث مجموعة من المواطنين العاملين في المختبرات الطبية لاستكمال دراستهم العليا تشجيعا للكوادر الإماراتية على التطوير خلال التدريب والتأهيل.

وأوضح بأن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمتمثلة في قيام الوزارة بتعهيد خدمات مختبراتها لشركة معروفة في هذا المجال ساهم في خفض تكاليق ونفقات تشغيل الخدمات المخبرية في الوزارة، فضلاً عن تعزيز القدرات في التعامل مع العدد الكبير من الفحوصات خلال جائحة كورنا، الأمر الذي ساهم في حصول 11 من مختبرات الوزارة مع شركة التعهيد على شهادة " iso".

سرطان

وأشار معاليه إلى أن إجمالي عدد المراكز المتخصصة بعلاج الأورام السرطانية في الدولة وصل إلى 20 مستشفى ومركزا حكوميا وخاصا تقدم خدمات السرطان وفقا لأحدث البروتوكولات والممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال، وهي موزعة في إمارات الدولة، مضيفا أن الوزارة اتخذت بالشراكة مع الجهات الصحية الأخرى عددا من المبادرات والتوجهات، منها إدارة المؤشر الوطني المعني بخفض الوفيات من أمراض السرطان، وإنشاء سجل وطني لأمراض السرطان، وتطوير أنظمة ومسارات للإحالة الإكلينيكية بين المنشآت، بالإضافة إلى إطلاق برامج وطنية مبتكرة لدعم مرضى السرطان ولتقديم خدمات الدعم النفسي.

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