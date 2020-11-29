بالفيديو.. سفارة الإمارات بأمريكا تدعو إلى مشاركتها احتفالاتها باليوم الوطني افتراضياً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

عبر الإنترنت تحتفل سفارة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ49. وقد أطل سعادة السفير يوسف العتيبة من واشنطن عبر فيديو قصير متوجهاً إلى كل من ينتظرون دعوة الحفل، ليؤكد أن الاحتفالية ستتم بسبب "كوفيد 19" هذا العام في العالم الافتراضي وستتخذ مساحة العيد لتتميز بعدد الضيوف والمفاجآت والفعاليات التي ستدهش المتابعين بأسلوب جديد عن سابقات الأعوام.

الدعوة للتسجيل عبر الموقع والانضمام للحفل متاحة اليوم أمام الجميع ليتابعوا برنامجاً افتراضياً مشوقاً يسلط الضوء على عدد هائل من الإنجازات التي تحققت خلال العام 2020، بالرغم من كل التحديات.

وسيتضمن البرنامج كذلك عدداً من اللقاءات من الضيوف الذين سيشكلون مفاجأة ضمن فعالية ستبدأ في الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات يوم الأربعاء المقبل في الثاني من ديسمبر.

احتفالية هذا العام بالعيد الوطني ستتميز أيضاً بعرض فيديوهات يمكن لأي شخص إرسالها بالمناسبة بمجرّد اتباع تعليمات بسيطة للتعبير عن رأيه بعيد الاتحاد الـ 49.

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