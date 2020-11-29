بلدية الشارقة تعلن عن مجانية المواقف العامة بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ49

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن مجانية المواقف العامة في مدينة الشارقة ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 3/12/2020 بمناسبة عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني ال49، على أن يستأنف العمل بها يوم السبت 5/12/2020، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم، طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي تم إخضاعها استجابة لرغبة عدد كبير من مستخدمي المواقف العامة في مدينة الشارقة وفي إطار حرص البلدية على توفير أكبر قدر ممكن من المواقف الشاغرة في المناطق الحيوية، حيث يتم التعرف والاستدلال على هذه المواقف من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء التي توضح أن المنطقة خاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

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وأكد علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تحرص على تهيئة المواقف العامة وتوفيرها للقاطنين والزوار، خصوصاً في المناطق الحيوية والسياحية، وتوفير عناء البحث عن موقف خلال الذهاب إلى وجهاتهم المختلفة، مشيراً إلى أن البلدية ستستمر في التفتيش على المواقف للتأكد من التزام الجمهور ورصد كل من يسيء استخدامها كالوقوف المزدوج، وغيرها من المخالفات، بهدف إتاحة المواقف لجميع السكان والزوار والاستفادة منها.



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ونوّه أبو غازيين إلى أن البلدية تواصل جهودها في توفير المواقف العامة للجمهور على مدار الساعة في جميع أنحاء مدينة الشارقة وخصوصاً الحيوية منها، ومنع سوء استغلالها، كما وفرت وسائل عديدة لسداد الرسوم كأجهزة الدفع وخدمة حجز موقف عبر الرسائل النصية القصيرة أو من خلال الاشتراكات الموسمية المتنوعة .

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