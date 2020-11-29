حاكم أم القيوين: شهداؤنا في صدارة صفحات التاريخ الوطني

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن شهداء الوطن سيبقون في صدارة صفحات التاريخ الوطني وفي قلوبنا نستمد منهم أمثلة الشجاعة لرفعة الوطن الغالي وتقديم التضحيات.

وقال سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة يوم الشهيد - في يوم من أيام الوطن الخالدة نستذكر جميعاً قيادة وشعباً شهداء الوطن البواسل الذين رووا بدمائهم الطاهرة ثرى الوطن منذ الثلاثين من نوفمبر من عام 1971 دفاعاً عن ترابه وأمنه واستقراره وليبقى شهداؤنا في صدارة صفحات التاريخ الوطني وفي قلوبنا جميعاً نستمد منهم أمثلة الشجاعة لرفعة الوطن الغالي وتقديم التضحيات.

وأضاف سموه : إن إستذكارنا ليوم الشهيد إنما هو تأكيد على صدق الإنتماء وروح التضحيات التي يتميز بها شعب الإمارات وأبناء القوات المسلحة بسطاً للحق و إحقاقاً له.

وأكد سموه أن قيادتنا الوطنية جسدت منذ تأسيس الاتحاد التعاضد الوطني لحماية المكتسبات وفق التربية الوطنية التي أصبحت اليوم إحدى السمات التي يتصف بها أبناء القوات المسلحة وأكدت عليها مبادئ الوفاء و العزة و الكرامة مستلهمين منهم دروس العزم و الذود عن حياض الوطن وقت الأزمات و المشاركة الفاعلة في بناء الدولة وقت السلم في إطار إلتزاماتهم وواجباتهم تجاه وطنهم.

واختتم سموه قائلا : تحية إجلال و إكبار لشهداء الوطن الأبرار ..داعين الله عز و جل أن يتغمدهم بواسع رحمته و رضوانه و يلهمنا و أسرهم الكريمة الصبر و السلوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز