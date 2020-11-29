«غارديان» تضيء على مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

أضاء تقرير لصحيفة «غارديان» البريطانية على مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ، لافتاً إلى أن طريق الوصول إلى الكوكب الأحمر بدأ يتقلص، بموعد محدد بتاريخ 9 فبراير من العام المقبل، حيث تم إنجاز مناورة تصحيح المسار الرئيسي الثالثة والأخيرة لمسبار «الأمل» في 10 نوفمبر الجاري.

كما من المعتزم إجراء مناورة تصحيح أخرى للمسار في ديسمبر المقبل، في إجراء لمناورة دخول في مدار كوكب المريخ العام المقبل. بعدها ودون الحاجة لإجراء المزيد من التصحيحات الرئيسية للمسار سيتمكن فريق البعثة أن يبدأ في إجراء مراقبة ورصد علمي مبكر للمريخ والفضاء بين الكواكب.

وتحمل المركبة الفضائية المعروفة أيضاً باسم «هوب» ثلاث أدوات مصممة أساساً لدراسة الغلاف الجوي الهش للمريخ. وبمجرد وصول المركبة التي تم إطلاقها في يوليو 2020، ستصبح دولة الإمارات العربية المتحدة خامس دولة تصل إلى المريخ بعد الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا والهند، كما أنها واحدة من بين ثلاث مركبات فضائية في طريقها حالياً إلى الكوكب الأحمر.

وأضاف التقرير أن بعثة الإمارات للمريخ تجسيد لأول مهمة كوكبية لدولة عربية وقد تم تطويرها من قبل فريق بقيادة مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، وبتمويل من حكومة الدولة عبر وكالة الإمارات للفضاء.

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