بلحيف النعيمي يزور مزرعة «آل مالك» ومحطة الأبحاث ومركز الإرشاد الزراعي بالحمرانية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

زار معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة مزرعة رجل الأعمال الإماراتي أحمد بن حمدان آل مالك، ومحطة الأبحاث الزراعية في الحمرانية، ومركز الحمرانية للإرشاد الزراعي والبيطري، وجمعية رأس الخيمة التعاونية الزراعية وذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي تستهدف تعزيز أمن واستدامة الغذاء ورفع كفاءة وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي ومنظومة البحث والابتكار.

واطلع معاليه على منظومة إنتاج وتوفير البذور المحلية لمحصول القمح الجبلي التي تنفذها مزرعة آل مالك التي تطبق نظام زراعة مكثفاً للقمح الجبلي المحلي بهدف الحفاظ على بذوره من الاندثار، ويتم حصادها وتوزيعها على المزارعين الإماراتيين الراغبين في إنتاج هذا الصنف الزراعي مجاناً بصورة موسمية، كما تعمل المزرعة على زراعة الأصناف المحلية من النخيل.

وتنتج المزرعة بنظام «البيوت المبردة» فاكهة التين (بنظام الحصاد اليومي) و يجري العمل حاليا على تشغيل خطة إنتاج سمكي «مزرعة سمكية مصغرة»، وخط لإنتاج الورقيات بنظام البيوت المبردة، وخط آخر لإنتاج الفواكه.

وبهدف تعزيز منظومة الابتكار والتطوير الدائم في آليات وأساليب الزراعة، وتعزيز مستوى خدمات الإرشاد الزراعي والبيطري شملت جولة معاليه زيارة محطة الأبحاث الزراعية في الحمرانية، ومركز الحمرانية للإرشاد الزراعي والبيطري.

واطلع معاليه خلال جولته، على أنشطة جمعية رأس الخيمة التعاونية الزراعية، والخدمات التي تقدمها للمزارعين عبر توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وأعلاف حيوانية بأسعار مناسبة، وأشاد بجهودها والدور الذي تلعبه في دعم القطاع الزراعي.

مبادرة

شارك معالي الدكتور بلحيف النعيمي في المبادرة المجتمعية التي أطلقها سيف بن راشد بن سيف المزروعي وأهالي منطقة الغيل من قبيلة المزروعي لزراعة 1200 شتلة من أشجار السدر والسمر، تعزيزاً لقيمة هذه الشجرة المحلية ذات الارتباط الثقافي بالمجتمع الإماراتي وللغطاء الأخضر في المناطق الجبلية.

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