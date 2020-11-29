سيف بن زايد: وصول عدد المستفيدين من «ووتر فولز» إلى 100091

المصدر: دبي - البيان

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصول عدد المستفيدين من مبادرة الإمارات لتدريب القطاع الصحي العالمي لمواجهة «كوفيد 19» إلى 100091 طبيباً وممرضاً ومختصاً من 191 دولة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «وصول عدد المستفيدين من Waterfalls مبادرة الإمارات لتدريب القطاع الصحي العالمي لمواجهة وباء كوڤيد 19 إلى 100091 طبيباً وممرضاً ومختصاً من 191 دولة.. الهدف: تدريب مليون من جميع أنحاء العالم».

ومبادرة «ووتر فولز» أطلقتها حكومة الإمارات بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ويتم تنفيذها بمتابعة وإشراف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ضمن مبادرات إدارة المكافآت السلوكية في «وزارة اللا مستحيل».

وتشمل المبادرة تدريب وتمكين نحو مليون شخص من الكوادر الطبية، في مختلف أنحاء العالم، من أطباء وممرضين ومسعفين وفنيين وخبراء صحيين وإداريين في قطاع المستشفيات والخدمات الطبية والعاملين في قطاع الإغاثة الإنسانية في مناطق الأوبئة والكوارث الصحية، من خلال جلسات تعليمية تخصصية وورش عمل تدريبية وندوات ومحاضرات، تساهم في تعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم، وإطلاعهم على أحدث المستجدات في مجالهم، بما يمكنهم من الارتقاء بعملهم في الميدان ويجعلهم أكثر قدرة واستعداداً على التعامل بكفاءة وفاعلية في مواجهة كافة الأزمات الصحية. ‏‏‏

ويشارك في تطوير وتقديم المحتوى التعليمي للمبادرة أكثر من 140 طبيباً وخبيراً ومختصاً، و67 مؤسسة علمية وطبية وأكاديمية عالمية.

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