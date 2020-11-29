مواطنون: المكرمة حولت فرحة اليوم الوطني إلى فرحتين

المصدر: متابعة: منى خليفة، موفق محمد، محمد محسن

توجه مواطنون بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على توجيهات وأوامر سموهما باعتماد وصرف حزمة المنافع الإسكانية لعام 2020 التي تشمل قروضاً سكنية وأراضي سكنية ومساكن وإعفاء أسر متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 7 مليارات درهم استفاد منها ما يزيد على 6100 مواطن في إمارة أبوظبي.

تلاحم

وأكدوا أن الفرحة فرحتان حيث تأتي هذه المكرمة بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49، مشيرين إلى أن القيادة الرشيدة لا تدخر جهداً في إسعاد المواطن والعمل على أمنه وسلامته وراحته، وتسخّر الإمكانات كافة لذلك، لافتين إلى أن مشاريع الإسكان تعكس حرصها على توفير العيش الرغيد لكل مواطن ومواطنة، وتعد تأكيداً لرؤيتها في تعزيز التلاحم المجتمعي وتأمين الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة.

حياة كريمة

وأكدت أميرة الشيباني، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تؤكد النهج السديد لقيادتنا الرشيدة وحرصها على تحقيق الاستقرار والرفاه الأسري للمواطنين، وتوفير أقصى سبل العيش الكريم لهم.

وتابعت: جاءت المكرمة بالتزامن مع اليوم الوطني الـ49، ليصبح العيد عيدين، فقيادتنا الرشيدة دأبت على إسعاد المواطن، وبث البهجة في قلبه، وتوفير احتياجاته ليعيش حياة كريمة.

رفاهية

وأشاد محمد الحمادي، بدعم القيادة الرشيدة للمواطنين، موضحاً أن أي كلام لا يفي بما يشعر به أبناء الشعب نحو القيادة الرشيدة التي لم تدخر جهداً في سبيل تحقيق الرفاهية للمواطن، وتحرص دائماً على توفير الحياة الكريمة له، ودعمه في المجالات كافة.

وأوضح أن قرار صرف القروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية على المواطنين، أثلج الصدور وأشاع البهجة، إذ يعكس القرار مدى حرص قيادتنا الرشيدة الدائم على الإحساس بالمواطن، لافتاً إلى أن قيادتنا دائماً وأبداً إلى جانب أبنائها، تأخذ بأيديهم وتساعدهم وتحقق لهم الرخاء والرفاهية، وهو ما يجعل أي حديث لا يفي قيادتنا الرشيدة حقها، ولا يوجد من الكلمات ما يعبر عما يشعر به أبناء شعب الإمارات نحو قيادتنا الحبيبة.

دعم

وقال حريز المنهالي: «بيض الله» وجه قيادتنا الرشيدة التي تعمل ليل نهار لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، مؤكداً أن المكرمة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين.

وذكر قاسم محمد أن دعم ومساعدة المواطنين في كافة أوجه الحياة ليست بجديدة على قيادتنا الرشيدة، وأن هذا الإرث مستمد من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي وضع القواعد الأساسية لراحة المواطن، مؤكداً أن قيادتنا الرشيدة أطال الله في عمرهم تسير على نفس الدرب وشغلها الشاغل هو تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين.

وبين أن مكرمة القيادة الرشيدة سترفع من جودة الحياة وتضمن حياة كريمة للمواطنين وأسرهم.

وأكد خالد المنذري، أن المكرمة التي تأتي بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ49، تضاف إلى سلسلة المكارم التي عودتنا عليها قيادتنا الرشيدة التي تضع إسعاد المواطنين على رأس أولوياتها، ولا سيما أنها تقدم حزمة من التسهيلات للمواطنين من شراء مسكن وإعفاءات من سداد باقي مستحقاتهم المالية وغيرها الأمر الذي يرسخ حرص القيادة على تحقيق مزيد من الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتسخير كافة الإمكانات لتوفير حياة كريمة لمواطنيها.

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