القيادة حريصة على إسعاد المواطنين

قال المواطن زايد المزروعي: إن القيادة الرشيدة حريصة على توفير سبل العيش الكريم ورفاه المواطن وسعادته.

وذكر أن مبادرات قيادتنا الرشيدة مستمرة وتستهدف في مجملها توفير العيش الكريم للمواطنين سواء من ناحية البنية التحتية والمساكن، أو من جانب مشاريع التعليم والصحة وغيرها، لما يعود بالفائدة على الأسر الإماراتية.

ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لحرصهما واهتمامهما العميق بالمواطنين وسعيهما الحثيث للارتقاء بمستواهم المعيشي. وبين أن هذه المكارم ليست بغريبة على قيادة الدولة التي تضع الاستقرار الاجتماعي للمواطنين نصب أعينها دوماً، من أجل توفير المناخ الآمن لهم الذي يساعدهم على التميز والإبداع في مواقع عملهم.

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